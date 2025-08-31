La Suprema Corte de Justicia inicia una nueva etapa histórica

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrirá hoy una nueva era con un amplio programa ceremonial y político que culminará en la instalación formal de su inédita conformación.

Las actividades iniciarán a las 05:00 horas con la consagración de bastones de mando y servicio en la zona arqueológica de Cuicuilco. A las 11:00 horas, la presidenta presentará su Primer Informe de Gobierno, en un acto que marcará el tono político de la jornada.

Por la tarde, a las 16:00 horas, ministras y ministros participarán en una ceremonia tradicional indígena, donde recibirán la purificación y la entrega del bastón de mando. La agenda tendrá luego un matiz festivo con un fandango de música tradicional, de 17:20 a 19:30 horas.

El momento central será a las 19:30 horas, con la protesta de las ministras y ministros de la SCJN, así como de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Tribunal de Disciplina Judicial.

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación quedará integrada por Hugo Aguilar Ortiz, quien asumirá la presidencia del máximo tribunal, así como por Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Sara Irene Herrerías Guerra y Arístides Rodrigo Guerrero García.

Aunque forma parte de la nueva conformación, Arístides Guerrero no estará presente en la sesión solemne, ya que se recupera de un accidente automovilístico ocurrido en la Ciudad de México, cuando regresaba de un evento público en Oaxaca. El ministro electo rendirá protesta una vez que su estado de salud lo permita, por lo que su incorporación al pleno quedará pendiente.

A las 21:30 horas se celebrará un acto especial de apertura de puertas de la Corte al pueblo de México y, finalmente, a las 22:00 horas, se llevará a cabo la sesión solemne de instalación de la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que se prevé asista la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La jornada combinará ritos ancestrales, expresiones culturales y actos solemnes para sellar el inicio de un tribunal renovado que, a partir de este 1 de septiembre, asumirá un papel decisivo en la vida pública del país.

