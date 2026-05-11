Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
deportes_jannik_sinner_f102e29d8b
Deportes

Sinner suma 25 triunfos y va por historia en el Abierto de Italia

El número uno del mundo avanzó con autoridad en el Abierto de Italia y está cerca de completar la colección de títulos Masters

  • 11
  • Mayo
    2026

El legendario tenista Jannik Sinner extendió su impresionante racha a 25 victorias consecutivas tras imponerse este lunes con contundencia 6-2 y 6-0 sobre Alexei Popyrin en la tercera ronda del Abierto de Italia, consolidándose como el gran favorito ante su público en Roma.

El tenista italiano, actual número uno del mundo, tomó el control desde el arranque al romper el servicio de Popyrin, ubicado en el puesto 60 del ranking, en el primer juego del encuentro.

No pierde desde febrero

Sinner atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y no conoce la derrota desde el pasado 19 de febrero, cuando fue eliminado por Jakub Mensik en los cuartos de final del Abierto de Qatar.

Su siguiente compromiso será frente a su compatriota Andrea Pellegrino, quien llegó desde la fase clasificatoria y sorprendió al eliminar a Frances Tiafoe.

En caso de conquistar el título en Roma, Sinner se convertiría en apenas el segundo jugador en la historia, después de Novak Djokovic, en ganar todos los torneos Masters.

Djokovic, referente histórico en esta categoría, ha conquistado cada uno de esos certámenes al menos en dos ocasiones.

Acecha récord de Djokovic

El italiano acumula actualmente cinco títulos Masters consecutivos y suma 30 victorias seguidas en ese nivel, la segunda mejor marca registrada.

deportes-djokovic.jpg

El récord absoluto pertenece a Djokovic, con 31 triunfos consecutivos en torneos Masters.

En la rama femenina, Coco Gauff protagonizó otra remontada al salvar un punto de partido antes de vencer 5-7, 7-5 y 6-2 a Iva Jovic para clasificar a los cuartos de final.

La estadounidense ya había superado una situación límite en la ronda previa y continúa afinando su nivel de cara a Roland Garros, torneo que iniciará el próximo 24 de mayo, donde buscará defender su corona.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cruz_roja_mexicana_tamps_60cc18d12e
Reportan robo en instalaciones de la Cruz Roja en Ciudad Victoria
EH_UNA_FOTO_2026_05_11_T085032_647_f23ab3811f
Coco Gauff remonta y avanza a cuartos en Roma
Jannik_Sinner_40d941cce3
Sinner arrasa en Roma y enciende el sueño en el Foro Itálico
publicidad

Últimas Noticias

escena_obsession_339c4f5e4d
‘Obsesión’ lleva el terror psicológico a los extremos del amor
nacional_sheinbaum_f17579ff96
Consolida Sheinbaum el respaldo ciudadano con un 72%
finanzas_empleo_e87d83186c
Genera NL 1 de cada 4 empleos manufactureros a nivel nacional
publicidad

Más Vistas

EH_MARCA_DE_AGUA_8_564e2f01b7
Resguardan residencia del 'Señor de los Buques' en San Pedro
Chivas_Santiago_Sandoval_c05eddced5
No habrá doblete: Tigres, eliminado en Liguilla de Liga MX
HH_u01_Ibw_AA_Cc_H_1035df15dc
Lamine Yamal conoce a Olivia Rodrigo en Clásico de Barcelona
publicidad
×