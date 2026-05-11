Sinner suma 25 triunfos y va por historia en el Abierto de Italia

El legendario tenista Jannik Sinner extendió su impresionante racha a 25 victorias consecutivas tras imponerse este lunes con contundencia 6-2 y 6-0 sobre Alexei Popyrin en la tercera ronda del Abierto de Italia, consolidándose como el gran favorito ante su público en Roma.

El tenista italiano, actual número uno del mundo, tomó el control desde el arranque al romper el servicio de Popyrin, ubicado en el puesto 60 del ranking, en el primer juego del encuentro.

No pierde desde febrero

Sinner atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y no conoce la derrota desde el pasado 19 de febrero, cuando fue eliminado por Jakub Mensik en los cuartos de final del Abierto de Qatar.

Su siguiente compromiso será frente a su compatriota Andrea Pellegrino, quien llegó desde la fase clasificatoria y sorprendió al eliminar a Frances Tiafoe.

En caso de conquistar el título en Roma, Sinner se convertiría en apenas el segundo jugador en la historia, después de Novak Djokovic, en ganar todos los torneos Masters.

Djokovic, referente histórico en esta categoría, ha conquistado cada uno de esos certámenes al menos en dos ocasiones.

Acecha récord de Djokovic

El italiano acumula actualmente cinco títulos Masters consecutivos y suma 30 victorias seguidas en ese nivel, la segunda mejor marca registrada.

El récord absoluto pertenece a Djokovic, con 31 triunfos consecutivos en torneos Masters.

En la rama femenina, Coco Gauff protagonizó otra remontada al salvar un punto de partido antes de vencer 5-7, 7-5 y 6-2 a Iva Jovic para clasificar a los cuartos de final.

La estadounidense ya había superado una situación límite en la ronda previa y continúa afinando su nivel de cara a Roland Garros, torneo que iniciará el próximo 24 de mayo, donde buscará defender su corona.

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