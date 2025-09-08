Las alianzas de 2027 le corresponden a Morena: Presidencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no le corresponde intervenir en la definición de las alianzas políticas de cara a las elecciones de 2027, en medio de versiones sobre una posible salida del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de la coalición que integra junto a Morena y al Partido del Trabajo (PT).

“Las alianzas son un asunto de los partidos políticos. A Morena le corresponde definir con quién irá en 2027. Nosotros estamos en 2025 y todavía falta para que inicie el proceso electoral”, señaló la mandataria durante su conferencia en Palacio Nacional.

Coalición aún trabaja unida en el Congreso

Sheinbaum subrayó que, pese a las diferencias expresadas en el seno del PVEM, la alianza que la respaldó en 2024 se mantiene cohesionada en la agenda legislativa.

“Lo importante es que los tres partidos que nos llevaron a la Presidencia están votando juntos en el Congreso. Eso es muy bueno porque permite que la transformación avance y que la vida pública del país siga mejorando”, afirmó.

Por su parte, el Partido Verde ha dejado entrever que evalúa competir en solitario en las próximas elecciones, argumentando que cuenta con figuras con capacidad de disputar gubernaturas en 2027.

No obstante, la mandataria insistió en que no opinará sobre las posturas internas de los partidos.

“No me voy a meter en ese tema, le corresponde a Morena y a las demás fuerzas políticas decidir sus alianzas”, puntualizó.

