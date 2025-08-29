Laura Itzel Castillo es nueva presidenta del Senado: Noroña

Con 101 votos a favor, el pleno del Senado de la República designó a la senadora Laura Itzel Castillo Juárez como presidenta de la Mesa Directiva para el periodo de sesiones que dará inicio este 1 de septiembre, correspondiente al segundo año de la LXVI Legislatura.

La elección se llevó a cabo durante la sesión de junta previa, en la que también fueron aprobados los nombramientos de las y los legisladores que integrarán la Mesa Directiva.

En el mismo acto, el senador Gerardo Fernández Noroña, quien concluyó su gestión al frente de la presidencia, dirigió un mensaje de despedida en el que agradeció a todos los grupos parlamentarios por su colaboración durante su periodo.

Laura Itzel Castillo, trayectoria política y compromiso social

Hija del histórico líder de izquierda Heberto Castillo, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez ha consolidado una carrera marcada por la defensa de causas sociales, urbanas y energéticas, combinando su formación como arquitecta por la UNAM con una militancia activa en temas de interés público.

A lo largo de más de tres décadas de servicio, ha ocupado cargos clave tanto en el Gobierno del Distrito Federal como en el ámbito legislativo y en el sector energético.

Entre sus responsabilidades más destacadas se encuentran: Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF (2000–2006), diputada federal en dos ocasiones (1997–1999 y 2009–2012), directora de la Red de Transporte de Pasajeros (2015–2018) y consejera independiente de Pemex (2020–2024).

En el Senado, Castillo Juárez ha presidido la Comisión de Energía, además de participar en grupos de trabajo enfocados en medio ambiente, equidad de género y ciencia, consolidando un perfil que combina experiencia técnica con sensibilidad social.

Su labor ha estado especialmente orientada a la vivienda digna, el fortalecimiento del transporte público y la soberanía energética, temas que la han convertido en una figura de referencia dentro del debate nacional sobre transición energética, desarrollo urbano y justicia ambiental.

Con esta trayectoria, Laura Itzel Castillo se perfila como una voz clave en los próximos desafíos legislativos y sociales del país.

