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Nuevo León

Por esta razón suele llover cada Viernes Santo

En el consciente colectivo se mantiene la idea de que cada Viernes Santo llueve, a veces más, a veces menos, pero a menudo hay precipitaciones

  • 03
  • Abril
    2026

El Viernes Santo es uno de los días más importantes en el calendario de la religión cristiana católica. Según sus sagradas escrituras, este es el día que Jesucristo murió en la cruz para perdonar los pecados de la humanidad, cumpliendo así la profecía dada por el mismo Dios.

Pese a que esto ocurrió hace más de 1993 años, en el consciente colectivo se mantiene la idea de que cada Viernes Santo llueve, a veces más, a veces menos, pero a menudo hay precipitaciones, incluso en lugares semidesérticos como Monterrey.  Por ello, a continuación te explicaremos por qué se da este fenómeno.

La explicación científica

Los días denominados como la Semana Santa a menudo caen en plena transición entre la primavera y el verano, un periodo que se caracteriza por ser inestable, pues se da una constante entrada de humedad y frentes fríos.

Todo esto choca con el aire cálido que viaja por el mundo y genera condiciones óptimas para las precipitaciones. Sin embargo, no solo eso, pues la fase lunar que se da en estas fechas suele afectar la presión atmosférica, lo que favorece las lluvias.

Esto dice la religión

Según la fe cristiana católica, la lluvia cada Viernes Santo se debe a que el cielo "llora" por la muerte de Jesucristo a manos de los hombres luego de que fue entregado por Judas a cambio de 30 monedas de plata.

Este fue solo uno de los efectos inmediatos que hubo tras la muerte de Jesús, pues, según el Evangelio, también se desató un terremoto y se rasgaron las vestiduras del templo.

Fue tras esto que el Hijo de Dios descendió al infierno para liberar a los justos de la muerte y resucitó al tercer día.


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