Nacional

Luego de 45 horas, se entrega maquinista del tren en Irapuato

Autoridades de Guanajuato confirmaron la detención del maquinista de la locomotora, luego del choque que dejó seis personas muertas y dos gravemente heridas

  • 08
  • Agosto
    2025

Autoridades de Guanajuato confirmaron la detención del maquinista de la locomotora de Ferromex, involucrado en el trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles 6 de agosto en Irapuato, que dejó seis personas muertas y dos gravemente heridas.

El conductor del tren permaneció más de 45 horas atrincherado dentro de la locomotora, presuntamente siguiendo indicaciones de representantes sindicales, negándose a colaborar con las autoridades tras el incidente.

El accidente ocurrió cuando la locomotora atravesó a gran velocidad dos pasos vehiculares en la ciudad. En el cruce con el Blvd Paseo Irapuato, impactó primero contra un automóvil particular, provocando la muerte de tres personas y dejando una más herida. Pocos metros después, el tren chocó contra una camioneta y una motocicleta, cobrando la vida de otras tres personas e hiriendo gravemente a una más.

Los dos heridos fueron trasladados a un hospital de la región, donde permanecen en estado crítico.

Aunque elementos de la policía municipal intentaron convencer al maquinista de que descendiera del tren para rendir cuentas, este se replegó en la cabina de la locomotora, lo que obligó a mantener vigilancia constante con apoyo de fuerzas estatales. Fue hasta la mañana del viernes 8 de agosto que el conductor decidió entregarse de manera voluntaria.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar si el choque fue un accidente o si hubo negligencia o responsabilidad directa del operador.

Por su parte, la empresa Ferromex emitió un comunicado en el que se comprometió a cubrir los gastos funerarios y hospitalarios de las víctimas, además de garantizar una investigación transparente sobre los hechos.


