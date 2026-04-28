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Finanzas

‘Dan superbrinco’ exportaciones mexicanas en primer trimestre

Al hablar únicamente del desempeño del mes de marzo, se alcanzaron cifras históricas al registrar un valor de $70,727 millones de dólares, según el Inegi

  • 28
  • Abril
    2026

Pese al escenario retador que prevalece actualmente, las exportaciones mexicanas pasan por uno de sus mejores momentos.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el acumulado de enero a marzo de 2026, las exportaciones totales sumaron $175,586 millones de dólares, lo que significó un crecimiento anual de 17.9% y el nivel más alto desde que se tiene registro.

La estructura de las exportaciones estuvo dominada por bienes manufacturados con un 91.1%, seguida de productos agropecuarios con 3.3%, extractivos no petroleros con 3.1% y petroleros con 2.5%.

Además, al hablar solo del desempeño del mes de marzo, también se alcanzaron cifras históricas al registrar un valor de $70,727 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 27.7 por ciento.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por las exportaciones no petroleras, que aumentaron 29.6% a tasa anual, destacó el instituto.

Dentro de este rubro, los envíos hacia Estados Unidos crecieron 28.2%, y los dirigidos a otros mercados avanzaron 36.9 por ciento.

En contraste, las exportaciones petroleras registraron una caída de 20.4% en el periodo.

En el desglose se observa que el sector manufacturero fue el principal motor del comercio exterior, con un incremento anual de 29.5% y exportaciones por $64,722 millones de dólares en el periodo.

Entre los rubros con mayor crecimiento destacaron: minerometalurgia con 61.8%, equipos eléctricos y electrónicos con 17.8%, alimentos, bebidas y tabaco con 14.4% y automotriz con un alza de 2 por ciento.

En el caso del sector automotriz, se observó una disminución de 3.4% en las exportaciones hacia Estados Unidos, pero un repunte de 39.2% en otros mercados, refirió el instituto.

El dinamismo del comercio exterior permitió que la balanza comercial del país reportara un superávit de $5,932 millones de dólares, cifra que contrasta con el déficit de $463 millones registrado en febrero.

Analistas destacaron que el superávit de marzo se explicó por el aumento en el saldo positivo de la balanza no petrolera, que pasó de $1,546 millones de dólares en febrero a $8,320 millones en marzo, mientras que el déficit petrolero se amplió de $2,009 a $2,388 millones de dólares.

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Riesgos sobre la mesa

En 2026, el crecimiento de las exportaciones enfrenta otros riesgos a la baja:

  1. Un efecto de base de comparación elevada para las exportaciones de equipo de cómputo, que impulsaron a las exportaciones mexicanas en 2025.  
  2. Deterioro sostenido de la producción automotriz en México debido a los aranceles sectoriales, por lo que no se descarta que se profundice la contracción de las exportaciones automotrices, como ya se ha observado durante el primer trimestre. 
  3. Se espera que la inversión se mantenga débil, debido a la incertidumbre por la revisión del T-MEC y a la pérdida de confianza en instituciones de México. 
  4. No se puede descartar que Estados Unidos implemente nuevos aranceles sectoriales, tras realizar nuevas investigaciones, con el objetivo de compensar el impacto por la decisión de la Suprema Corte de considerar como ilegales los aranceles respaldados por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

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