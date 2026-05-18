Diputados alistan 'fast track' para aplazar elección judicial

La Cámara de Diputados perfila un proceso legislativo acelerado para aprobar la reforma constitucional que busca aplazar hasta 2028 la elección judicial, una de las propuestas más relevantes del Ejecutivo en materia político-electoral.

De acuerdo con el calendario que ya circula entre legisladores, la iniciativa presidencial avanzaría en cuestión de días mediante un esquema de “fast track”, con el objetivo de concretar la modificación antes del inicio formal del proceso electoral de 2027.

El plan contempla que este jueves la Comisión Permanente reciba formalmente la propuesta y apruebe convocar a un periodo extraordinario de sesiones.

Ese mismo día, el documento sería turnado a la Cámara de Diputados, donde la Comisión de Puntos Constitucionales comenzaría de inmediato la elaboración del dictamen correspondiente.

Según la programación prevista, el lunes 25 de mayo la comisión discutiría y votaría el proyecto, para enviarlo al pleno al día siguiente.

Senado y estados, bajo el mismo ritmo

Una vez aprobado por los diputados, el dictamen sería remitido de inmediato al Senado para su discusión el martes 26.

Posteriormente, la reforma pasaría a los congresos estatales, que tendrían previsto votar la enmienda en una sola jornada el jueves 28, permitiendo que el viernes 29 se emita la declaratoria oficial de validez constitucional.

El Congreso tiene hasta finales de mayo para realizar cambios constitucionales en materia electoral antes de que inicie el proceso rumbo a los comicios de 2027, previsto para septiembre.

Esto dejaría apenas dos días de margen respecto al límite legal para modificar reglas relacionadas con el sistema electoral y judicial.

El aplazamiento de la elección judicial hasta 2028 implicaría ajustar el calendario originalmente planteado para la renovación de cargos mediante voto popular, una de las transformaciones institucionales más profundas impulsadas por el gobierno federal.

Aunque sus promotores argumentan razones de organización y viabilidad, el cambio también podría abrir un nuevo frente de debate político entre oficialismo y oposición, particularmente por la rapidez con la que se pretende procesar la reforma.

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