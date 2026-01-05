Podcast
Internacional

JD Vance denuncia que un hombre intentó ingresar a su casa

Un hombre fue arrestado tras intentar ingresar con un martillo a la casa del vicepresidente JD Vance en Ohio; ni él ni su familia se encontraban ahí.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, informó este lunes que un hombre intentó ingresar por la fuerza a su residencia en Ohio, golpeando las ventanas con un martillo.

El funcionario aclaró que ni él ni su familia se encontraban en el lugar al momento del incidente.

“Por lo que sé, un loco intentó entrar a la fuerza golpeando las ventanas con un martillo”, escribió Vance en su cuenta de la red social X, donde agradeció la rápida respuesta del Servicio Secreto y de la policía de Cincinnati.

Detención y daños materiales

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el incidente ocurrió poco después de la medianoche.

Un sospechoso fue detenido y puesto bajo custodia de la Policía de Cincinnati por daños a la propiedad, mientras continúan las investigaciones para determinar si se presentarán cargos adicionales.

El Servicio Secreto confirmó que la residencia estaba desocupada y que el vicepresidente y su familia ya habían salido de Ohio con destino a Washington D.C.

Llamado a la prudencia y contexto de violencia política

Vance solicitó a los medios de comunicación evitar la difusión de imágenes que muestren los daños en la vivienda, ubicada en el barrio de East Walnut Hills, en Cincinnati.

El hecho se suma a una serie de episodios recientes de violencia política contra funcionarios electos en Estados Unidos, lo que ha reavivado la preocupación por la seguridad de los representantes públicos y sus familias.


