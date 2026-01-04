Se incendia camión de pasajeros en Allende; no hay lesionados

Un camión de pasajeros se incendió la tarde de este domingo sobre el cruce del arroyo Las Cruces y la Carretera Nacional, en el municipio de Allende, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con información de Protección Civil Nuevo León, el siniestro se registró de manera parcial en la parte trasera del vehículo, situación que ya se encontraba controlada al arribo de las autoridades estatales.

En la unidad viajaban 70 pasajeros, quienes lograron salir sin que se presentaran afectaciones a su integridad física.

El camión pertenece a la razón social “Turísticas Integral” y cubría la ruta de Coatzacoalcos, Veracruz, con destino a Monterrey.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Santiago y de Allende, así como Policía Municipal, quienes brindaron apoyo para asegurar la zona y coordinar la vialidad.

Comentarios