Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_04_at_6_22_30_PM_6c769ac281
Nuevo León

Se incendia camión de pasajeros en Allende; no hay lesionados

El siniestro se registró de manera parcial en la parte trasera del vehículo, situación que ya se encontraba controlada al arribo de las autoridades estatales

  • 04
  • Enero
    2026

Un camión de pasajeros se incendió la tarde de este domingo sobre el cruce del arroyo Las Cruces y la Carretera Nacional, en el municipio de Allende, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con información de Protección Civil Nuevo León, el siniestro se registró de manera parcial en la parte trasera del vehículo, situación que ya se encontraba controlada al arribo de las autoridades estatales.

En la unidad viajaban 70 pasajeros, quienes lograron salir sin que se presentaran afectaciones a su integridad física. 

El camión pertenece a la razón social “Turísticas Integral” y cubría la ruta de Coatzacoalcos, Veracruz, con destino a Monterrey. 

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Santiago y de Allende, así como Policía Municipal, quienes brindaron apoyo para asegurar la zona y coordinar la vialidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_05_at_3_49_36_PM_ff28b1506c
Denuncian tiradero de basura en colonia Lorenzo Garza, Monterrey
Whats_App_Image_2026_01_05_at_4_05_59_PM_c6d768d3a9
Queda menor atrapado en elevador de residencia en San Pedro
dfvrde_c05229cf6c
Protección Civil refuerza acciones diarias para salvar vidas
publicidad

Últimas Noticias

AVMM_0818_c4b08dcaa1
Entrega Nuevo León más de 265 mil servicios gratuitos
AP_26006055027712_e4b6220735
Protestas en Irán dejan al menos 35 muertos y 1,200 detenidos
deportes_brunetta_5cbf3b3588
Boca Juniors estaría interesado en llevarse a Brunetta
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T094759_685_db4ebc0b9e
Hallan sin vida a empresario tequilero Adrián Corona en Jalisco
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T125821_570_c9c5f10a9c
Muere trabajador de Nemak tras accidente con maquinaria en García
publicidad
×