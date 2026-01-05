Podcast
Internacional

Pentágono sanciona a Mark Kelly por exhortar a tropas

Pete Hegseth anunció la degradación militar del senador Mark Kelly por “mala conducta”, tras pedir a tropas rechazar órdenes ilegales

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este lunes que el senador demócrata Mark Kelly será degradado de su rango de capitán retirado de la Marina, al considerar que incurrió en “mala conducta imprudente”.

El anuncio se dio luego de que Kelly, junto con otros legisladores demócratas, instara públicamente a las fuerzas armadas a rechazar órdenes que consideren ilegales.

Sanciones militares y advertencias

Hegseth detalló que la sanción incluirá una reducción en la paga de jubilación de Kelly y la incorporación de una carta de censura a su expediente militar. Además, advirtió que podrían imponerse medidas adicionales en el futuro, dependiendo de las acciones del senador.

“El estatus del capitán Kelly como senador en ejercicio no lo exime de rendir cuentas”, señaló Hegseth en una publicación en la red social X.

Aunque la censura es una medida poco común, se mantiene lejos de amenazas previas del gobierno del presidente Donald Trump, que llegó a plantear la posibilidad de llamar nuevamente a Kelly al servicio activo para procesarlo por un supuesto comportamiento sedicioso.

El mensaje que detonó la sanción fue un video publicado por Kelly el 18 de noviembre, en medio de la preocupación de legisladores demócratas por órdenes militares relacionadas con ataques contra presuntos narcotraficantes en aguas de América Latina.

Kelly y otros congresistas han defendido sus declaraciones, argumentando que únicamente reafirmaron el respeto a la ley y al marco legal que rige a las fuerzas armadas. Hasta el momento, el senador no ha emitido comentarios oficiales tras el anuncio del Pentágono.


