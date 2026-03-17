Mariposa monarca repunta 64%, pero persisten amenazas

La superficie de bosque ocupada por la mariposa monarca en México durante la temporada 2025-2026 alcanzó las 2.93 hectáreas, lo que representa un aumento del 64 % respecto a las 1.79 hectáreas registradas en el periodo anterior, informó la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena.

Durante la presentación de los resultados del monitoreo forestal y de colonias de hibernación, la funcionaria destacó la recuperación de este emblemático polinizador, aunque advirtió que aún existen “preocupaciones” importantes que amenazan su supervivencia.

Entre los principales riesgos, Bárcena señaló el uso de plaguicidas en Estados Unidos, particularmente el glifosato, que afecta el ciclo migratorio de la especie, la cual recorre más de 4,000 kilómetros a lo largo de América del Norte.

“La mariposa monarca debería ser el símbolo de la relación entre México, Estados Unidos y Canadá”, afirmó, al subrayar la necesidad de fortalecer la cooperación trilateral para proteger a esta especie, considerada un ícono de la migración.

En este contexto, indicó que la conservación del insecto ya forma parte de las discusiones dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, donde el gobierno mexicano ha insistido en abordar el impacto ambiental de los plaguicidas en la región.

“Se están dando los debates sobre el tratado y este es un tema que nos interesa poner sobre la mesa, porque creemos que debemos de tener una línea de cooperación mucho más abierta”, explicó.

No obstante, reconoció que México no tiene facultades para prohibir el uso de estas sustancias en territorio estadounidense, aunque expresó confianza en que exista apertura para reducir su utilización.

Otros riesgos y antecedentes

Además de los plaguicidas, la titular de Semarnat mencionó otros factores que afectan a la mariposa monarca, como el turismo no regulado y la degradación de su hábitat, asociada al cambio climático.

De acuerdo con los registros históricos, el nivel más bajo de ocupación se presentó en la temporada 2013-2014, con apenas 0.67 hectáreas, mientras que el máximo se alcanzó en 1996-1997, con 18.19 hectáreas.

A pesar del incremento observado este año, Bárcena pidió mantener la cautela, ya que se detectó una afectación de 2.55 hectáreas dentro de la zona de hibernación, lo que evidencia los retos persistentes para la conservación de la especie.

Durante esta temporada, el monitoreo incluyó visitas a 13 santuarios en México, además del uso de imágenes satelitales y análisis forestales para evaluar la salud de los ecosistemas.

Finalmente, la Semarnat presentó el Plan de acción para la conservación de la mariposa monarca 2025-2030, que incorpora seis nuevas líneas estratégicas respecto al programa anterior, incluyendo medidas sobre turismo, eliminación del glifosato y atención al cambio climático.

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