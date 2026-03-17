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A Alicia Villarreal le gustaría hablar con Ana Bárbara

En redes sociales ha sido muy señalado Cibad Hernández y los periodistas cuestionaron al influencer sobre su opinión acerca de si la cantante paga las cuentas

  • 17
  • Marzo
    2026

La cantante Alicia Villarreal arribó el domingo al Aeropuerto de Ciudad de México y mencionó que le gustaría hablar con Ana Bárbara de mujer a mujer por la situación que está viviendo con su esposo Ángel Muñoz por una presunta infidelidad.

“Pues no lo puedo mandar públicamente, nada más que buenas vibras de mujer a mujer; yo creo que estaría lindo que platicáramos. Ella y yo hemos tenido comunicación en algunos momentos, o sea, hemos platicado cosas de trabajo, y ahorita yo creo que no me gustaría mencionar nada, y me gustaría decirle eso a ella”, dijo la Güerita consentida.

Por otro lado, su novio Cibad Hernández expresó que poco a poco se ganará la confianza de los hijos de Alicia Villarreal y todo lleva a un proceso.

En redes sociales ha sido muy señalado Cibad Hernández y los periodistas cuestionaron al influencer sobre su opinión acerca de si la cantante paga o no las cuentas.

“No sé por qué a las personas les pesa mucho que tengamos una relación bonita; nosotros nos dedicamos a vivir nuestro amor, a vivirlo en paz” comentó Cibad Hernández.

Este martes, Alicia Villarreal presentará su nueva canción junto a Lucía Méndez en la Ciudad de México.


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