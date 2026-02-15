Reaprehenden a 'El Niño de la Unión' en Ciudad de México

Autoridades de la Ciudad de México reaprehendieron este domingo a Ángel “N”, alias "El Niño de la Unión" tras detectar el incumplimiento de medidas.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el probable operador de una célula del grupo criminal “La Unión Tepito” fue recapturado debido a que no cumplió con las firmas periódicas establecidas para llevar su libertad condicional.

📝 Reaprehendimos a Ángel “N”, alias “El Niño de la Unión”, probable operador de una célula del grupo criminal "La Unión Tepito".



Al detectar el incumplimiento de las medidas de sanción impuestas en un proceso penal, la autoridad judicial ordenó su reaprehensión.



La Policía de… pic.twitter.com/qC6JUIveHq — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) February 14, 2026

Antecedentes de El Niño de la Unión

Este hombre fue sentenciado a dos años y tres meses de prisión, así como al pago de una multa y a la reparación del daño, por el delito de robo calificado en agravio de una tienda de autoservicio en 2022.

Después se inició otra investigación en su contra por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, donde se le otorgó la suspensión condicional del proceso e impuso medidas procesales, incluida la firma periódica.

Sin embargo, el 20 de noviembre de 2025, la autoridad judicial advirtió el incumplimiento de las medidas de sanción, por lo que ordenó su reaprehensión y notificó a la Fiscalía.

