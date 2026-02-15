Exesposa de Javier Duarte habría obtenido asilo en Reino Unido

Este domingo, se reportó que Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, obtuvo asilo en Reino Unido, por lo cual su extradición se frenaría.

Actualmente, Macías Tubilla es buscada por las autoridades mexicanas para enfrentar la acusación de fraude específico por $112 millones de pesos en agravio del DIF estatal.

Aunque en diciembre de 2022 un juzgado federal en la Ciudad de México negó un amparo y mantuvo vigente la orden de captura, la justicia británica resolvió concederle protección, informaron funcionarios del gabinete de seguridad.

La Fiscalía General de la República había litigado su entrega desde años atrás.

En febrero de 2022, la Corte de Magistrados de Westminster había avalado su extradición; sin embargo, la defensa interpuso nuevos recursos y alegó irregularidades en el proceso, entre ellas la prescripción del delito y fallas en la comunicación diplomática.

El procedimiento se frenó también por un recurso adicional fuera del proceso principal, cuya existencia —según las fuentes— no fue informada con detalle a la cancillería mexicana hasta agosto del año pasado.

Macías Tubilla fue detenida en Londres en octubre de 2019 y posteriormente liberada tras pagar una fianza de 150 mil libras para continuar su proceso en libertad. La fiscalía de Veracruz la acusa de desviar recursos del DIF hacia empresas inexistentes cuando era presidenta del organismo.

De acuerdo con autoridades consultadas, el asilo se habría concedido luego de que su defensa argumentó que la imputación se basaba esencialmente en el testimonio de Juan Antonio Nemi Dib, quien —según esa versión— habría declarado bajo tortura durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

