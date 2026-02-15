Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nacional_caso_duarte_1b5da4e84e
Nacional

Exesposa de Javier Duarte habría obtenido asilo en Reino Unido

La defensa de Karime Macías Tubilla habría interpuso nuevos recursos y alegó irregularidades en el proceso de extradición

  • 15
  • Febrero
    2026

Este domingo, se reportó que Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, obtuvo asilo en Reino Unido, por lo cual su extradición se frenaría. 

Actualmente, Macías Tubilla es buscada por las autoridades mexicanas para enfrentar la acusación de fraude específico por $112 millones de pesos en agravio del DIF estatal.

Aunque en diciembre de 2022 un juzgado federal en la Ciudad de México negó un amparo y mantuvo vigente la orden de captura, la justicia británica resolvió concederle protección, informaron funcionarios del gabinete de seguridad. 

La Fiscalía General de la República había litigado su entrega desde años atrás.

En febrero de 2022, la Corte de Magistrados de Westminster había avalado su extradición; sin embargo, la defensa interpuso nuevos recursos y alegó irregularidades en el proceso, entre ellas la prescripción del delito y fallas en la comunicación diplomática.

El procedimiento se frenó también por un recurso adicional fuera del proceso principal, cuya existencia —según las fuentes— no fue informada con detalle a la cancillería mexicana hasta agosto del año pasado.

Macías Tubilla fue detenida en Londres en octubre de 2019 y posteriormente liberada tras pagar una fianza de 150 mil libras para continuar su proceso en libertad. La fiscalía de Veracruz la acusa de desviar recursos del DIF hacia empresas inexistentes cuando era presidenta del organismo.

De acuerdo con autoridades consultadas, el asilo se habría concedido luego de que su defensa argumentó que la imputación se basaba esencialmente en el testimonio de Juan Antonio Nemi Dib, quien —según esa versión— habría declarado bajo tortura durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

conferencia_a_estudiantes_2026_44d2f9dda0
Concientizan a estudiantes sobre delitos de amenazas telefónicas
Whats_App_Image_2026_02_13_at_3_39_20_PM_d55bb6feb1
Guardia Estatal imparte pláticas sobre seguridad digital
fiscal_nuevo_leon_f8e92bd6fd
Fallas en sistema de Fiscalía dificultan denuncias por fraude
publicidad

Últimas Noticias

ong_lista_expresos_venezuela_7217b757c4
ONG asegura que quedan más de 600 presos políticos en Venezuela
largas_filas_mirasierra_vacunacion_sarampion_3af907bb79
Largas filas en Mirasierra por vacunación contra sarampión
EH_COLLAGE_9002683acd
México cierra Milán-Cortina 2026 con actuaciones históricas
publicidad

Más Vistas

victimas_angelopolis_puebla_5dbdb468d2
Identifican a víctimas de ataque en bar del Angelópolis en Puebla
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz
Omar_Cervantes_3733bbae45
Periodista Omar Cervantes sufre muerte cerebral tras enfermedad
publicidad
×