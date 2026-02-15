Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
claudia_sheinbaum_incentivos_cinematograficos_9b53862929
Nacional

Anuncian incentivos para Industria Cinematográfica y Audivisual

La mandataria federal afirmó que se ampliarán espacios para apoyar a los jóvenes que deseen aprender sobre los oficios de la industria cinematográfica

  • 15
  • Febrero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este domingo, el anuncio de incentivos para la Industria Cinematográfica y Audivisual desde el Palacio Nacional.

claudia-sheinbaum-incentivos-cinematograficos.jpg

Durante la conferencia de prensa, la mandataria federal agradeció la presencia de miembros de la industria cinematográfica como Inna Payón como Salma Hayek. 

"Tal vez Frida Khalo, no se conocería tanto sino fuera por Salma" exclamó la presidenta.

Aseguró que con este incentivo se busca garantizar que se contraten a los mexicanos en las producciones cinematográficas dentro del territorio.

Sheinbaum Pardo afirmó que el acervo histórico del arte también esta llevando a cabo una recopilación de obras distribuidas por distintas partes del mundo, la cual tendrá un espacio para el encuentro juvenil. 

claudia-sheinbaum-incentivos-cinematograficos.jpg

Afirmó que se ampliarán diversos espacios para apoyar a todos aquellos jóvenes que quieran aprender sobre los oficios de la industria cinematográfica, los cuales serán gratuitos.

"Todo es gratuito, por que la idea es que la cultura es un derecho, no es un privilegio para unos cuantos. El acceso a las escuelas, todo lo que tenga que ver con la cultura, tenga esta posibilidad" detalló la mandataria federal.

Aseguró que el próximo 16 de febrero, se publicará la Nueva Ley de Cine y Audivisual en el Diario Oficial de la Federación.

Salma Hayek agradece a Claudia Sheinbaum por apoyo 

En su participación, la mexicana nominada al Oscar, Salma Hayek agradeció a las personas del gremio que se encontraban presentes, quienes la acompañaron durante este domingo, como María Rojo, Regina Blandon, Arcelia Ramírez y Jesús Ochoa

"Este es un momento muy especial, porque yo soy parte de esta comunidad. Esta fue mi cuna y ustedes me formaron".

Agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum debido a que con el apoyo de su administración,d así como a las gobernadoras de Veracruz y Quintana Roo, quienes aseguró, la educaron al momento de filmar una de sus películas.

"La verdad al principio yo siempre trato de mantenerme alejada de la política. Aquí tuve que empezar a infiltrarme un poquito [...] ¡Sorpresa! Dos gobernadoras. ¡Wow! Que diferencias"

claudia-sheinbaum-incentivos-cinematograficos.jpg

Afirmó con lágrimas en los ojos, agradeció a la mandataria federal su iniciativa para erradicar los estereotipos de México frente al mundo y "mostrar quien es México".

"Cómo entendió inmediatamente la inyección económica que esto sería para México y como iba a ayudar, no nada más a la comunidad de cine, y todas sus preguntas, cómo iba a generar la ayuda económica, el orgullo también personal a México, la habilidad de contar más historias que nos representan".

También reconoció al gremio de actores mexicano que siguió mostrando su talento a través de los años, a pesar de no contar con el apoyo económico.

¿Cuáles son los incentivos para la Industria Cinematográfica?

Se dio a conocer que la Nueva Ley de Cine y Audivisual, se incluye al ecosistema cinematográfico el incremento progresivo del presupuesto con un 25%, además del archivo de resguardo en la Cinéteca Nacional.

Entre los incentivos se destacaron los siguientes: 

  • Ampliar condiciones reales para mayores producciones en etapas clave.
  • Evitar el desplazamiento de producciones hacia otros países.
  • Largometrajes de ficción y posproducción para participación en concursos.
  • Crédito fiscal contra ISR del 30% con tope de 40 millones de pesos con proyectos.
  • Mayor derrama económica y competitividad

claudia-sheinbaum-incentivos-cinematograficos.jpg

Por su parte, la productora Inna Payán aseguró que estos incentivos promueve un equilibrio estructural en la industria, además de cuidar la diversidad cultural.

"En nombre de los productores y colegas de la industria cinematográfica, le damos las gracias a la presidenta y a su maravilloso equipo por esta implementación" exclamó Payán.

Salma Hayek pide a Sheinbaum impulsar incentivos para el cine

La actriz mexicana Salma Hayek solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum impulsar mayores incentivos que fortalezcan la industria cinematográfica en el país.

EH FOTO VERTICAL - 2025-11-24T105734.797.jpg

El planteamiento surgió durante un encuentro realizado este domingo en Veracruz, donde la actriz se encuentra filmando una nueva producción.

Aquí te presentamos la nota completa: Salma Hayek pide a Sheinbaum impulsar incentivos para el cine

 

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

javier_may_gobernador_tabasco_600a0cc24c
Hospitalizan a gobernador de Tabasco, Javier May
tasa_desempleo_sheinbaum_bfdd9e0bba
Destaca Sheinbaum baja tasa de desempleo en México
vinculan_30_personas_armas_cdmx_3de0ad0db9
Vinculan a 30 personas por posesión de armas y drogas en CDMX
publicidad

Últimas Noticias

ong_lista_expresos_venezuela_7217b757c4
ONG asegura que quedan más de 600 presos políticos en Venezuela
largas_filas_mirasierra_vacunacion_sarampion_3af907bb79
Largas filas en Mirasierra por vacunación contra sarampión
EH_COLLAGE_9002683acd
México cierra Milán-Cortina 2026 con actuaciones históricas
publicidad

Más Vistas

victimas_angelopolis_puebla_5dbdb468d2
Identifican a víctimas de ataque en bar del Angelópolis en Puebla
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz
Omar_Cervantes_3733bbae45
Periodista Omar Cervantes sufre muerte cerebral tras enfermedad
publicidad
×