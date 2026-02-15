Anuncian incentivos para Industria Cinematográfica y Audivisual

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este domingo, el anuncio de incentivos para la Industria Cinematográfica y Audivisual desde el Palacio Nacional.

Durante la conferencia de prensa, la mandataria federal agradeció la presencia de miembros de la industria cinematográfica como Inna Payón como Salma Hayek.

"Tal vez Frida Khalo, no se conocería tanto sino fuera por Salma" exclamó la presidenta.

Aseguró que con este incentivo se busca garantizar que se contraten a los mexicanos en las producciones cinematográficas dentro del territorio.

Sheinbaum Pardo afirmó que el acervo histórico del arte también esta llevando a cabo una recopilación de obras distribuidas por distintas partes del mundo, la cual tendrá un espacio para el encuentro juvenil.

Afirmó que se ampliarán diversos espacios para apoyar a todos aquellos jóvenes que quieran aprender sobre los oficios de la industria cinematográfica, los cuales serán gratuitos.

"Todo es gratuito, por que la idea es que la cultura es un derecho, no es un privilegio para unos cuantos. El acceso a las escuelas, todo lo que tenga que ver con la cultura, tenga esta posibilidad" detalló la mandataria federal.

Aseguró que el próximo 16 de febrero, se publicará la Nueva Ley de Cine y Audivisual en el Diario Oficial de la Federación.

Salma Hayek agradece a Claudia Sheinbaum por apoyo

En su participación, la mexicana nominada al Oscar, Salma Hayek agradeció a las personas del gremio que se encontraban presentes, quienes la acompañaron durante este domingo, como María Rojo, Regina Blandon, Arcelia Ramírez y Jesús Ochoa.

"Este es un momento muy especial, porque yo soy parte de esta comunidad. Esta fue mi cuna y ustedes me formaron".

Agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum debido a que con el apoyo de su administración,d así como a las gobernadoras de Veracruz y Quintana Roo, quienes aseguró, la educaron al momento de filmar una de sus películas.

"La verdad al principio yo siempre trato de mantenerme alejada de la política. Aquí tuve que empezar a infiltrarme un poquito [...] ¡Sorpresa! Dos gobernadoras. ¡Wow! Que diferencias"

Afirmó con lágrimas en los ojos, agradeció a la mandataria federal su iniciativa para erradicar los estereotipos de México frente al mundo y "mostrar quien es México".

"Cómo entendió inmediatamente la inyección económica que esto sería para México y como iba a ayudar, no nada más a la comunidad de cine, y todas sus preguntas, cómo iba a generar la ayuda económica, el orgullo también personal a México, la habilidad de contar más historias que nos representan".

También reconoció al gremio de actores mexicano que siguió mostrando su talento a través de los años, a pesar de no contar con el apoyo económico.

¿Cuáles son los incentivos para la Industria Cinematográfica?

Se dio a conocer que la Nueva Ley de Cine y Audivisual, se incluye al ecosistema cinematográfico el incremento progresivo del presupuesto con un 25%, además del archivo de resguardo en la Cinéteca Nacional.

Entre los incentivos se destacaron los siguientes:

Ampliar condiciones reales para mayores producciones en etapas clave.

Evitar el desplazamiento de producciones hacia otros países.

Largometrajes de ficción y posproducción para participación en concursos.

Crédito fiscal contra ISR del 30% con tope de 40 millones de pesos con proyectos.

Mayor derrama económica y competitividad

Por su parte, la productora Inna Payán aseguró que estos incentivos promueve un equilibrio estructural en la industria, además de cuidar la diversidad cultural.

"En nombre de los productores y colegas de la industria cinematográfica, le damos las gracias a la presidenta y a su maravilloso equipo por esta implementación" exclamó Payán.

