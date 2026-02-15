Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_26043344280089_077b6d6ff7
Internacional

Corea del Norte abre distrito para familias de soldados caídos

La inauguración del nuevo distrito ocurre mientras el país se prepara para celebrar un congreso del partido gobernante a finales de mes.

  • 15
  • Febrero
    2026

Corea del Norte afirmó que completó un nuevo complejo habitacional en Pyongyang destinado a las familias de soldados norcoreanos que murieron combatiendo junto a fuerzas rusas en la guerra en Ucrania.

El líder Kim Jong Un, encabezó el recorrido por la nueva vialidad, denominada Saeppyol Street, y visitó algunas viviendas acompañado de su hija, identificada por analistas como Kim Ju Ae. Durante el acto, prometió respaldo a los familiares de los “jóvenes mártires” que, según expresó, entregaron su vida por el país.

Refuerzan narrativa oficial sobre despliegue militar

En meses recientes, Corea del Norte ha intensificado la difusión de mensajes que exaltan a las tropas enviadas a apoyar la ofensiva del presidente ruso Vladímir Putin en territorio ucraniano. Entre las acciones reportadas se encuentran la creación de espacios conmemorativos y la construcción de un museo dedicado a los combatientes.

Analistas consideran que estas iniciativas buscan fortalecer la cohesión interna y contener posibles cuestionamientos en torno al envío de efectivos al extranjero.

Reportes de bajas y evaluación de inteligencia

El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur informó a legisladores que estima que alrededor de 6.000 soldados norcoreanos habrían muerto o resultado heridos durante su participación en el conflicto. La agencia no precisó el número exacto de fallecimientos, aunque previamente calculó que cerca de 600 militares habrían perdido la vida.

De acuerdo con la evaluación presentada, las fuerzas norcoreanas estarían obteniendo experiencia en combate y apoyo técnico ruso, lo que podría influir en el desarrollo y desempeño de sus sistemas de armamento.

Congreso del partido en puerta

La inauguración del nuevo distrito ocurre mientras el país se prepara para celebrar un congreso del partido gobernante a finales de mes. Se prevé que Kim Jong Un defina en ese foro los lineamientos de política interna y exterior para los próximos cinco años, además de anunciar medidas orientadas a consolidar su control político.

Con información de AP.....


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

corea_del_norte_misil_5c18d07127
Corea del Norte lanza misiles balísticos hacia el mar oriental
EH_UNA_FOTO_2026_01_19_T125552_980_71473569dc
ONU alerta por 'Aumento alarmante' de ejecuciones en 2025
EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T102428_588_fc3266b497
Norcorea lanza misiles balísticos hacia el mar de Japón
publicidad

Últimas Noticias

activan_red_estatal_vacunacion_3acaa66af3
Coahuila activa red estatal de vacunación contra sarampión
garcia_cabeza_de_vaca_17fe7b96c4
Francisco Cabeza de Vaca sigue con orden de aprehensión vigente
caen_29_operativos_ramos_arizpe_0944ed9d7b
Caen 29 personas por operativos de seguridad en Ramos Arizpe
publicidad

Más Vistas

victimas_angelopolis_puebla_5dbdb468d2
Identifican a víctimas de ataque en bar del Angelópolis en Puebla
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz
Omar_Cervantes_3733bbae45
Periodista Omar Cervantes sufre muerte cerebral tras enfermedad
publicidad
×