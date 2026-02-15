Corea del Norte abre distrito para familias de soldados caídos

Corea del Norte afirmó que completó un nuevo complejo habitacional en Pyongyang destinado a las familias de soldados norcoreanos que murieron combatiendo junto a fuerzas rusas en la guerra en Ucrania.

El líder Kim Jong Un, encabezó el recorrido por la nueva vialidad, denominada Saeppyol Street, y visitó algunas viviendas acompañado de su hija, identificada por analistas como Kim Ju Ae. Durante el acto, prometió respaldo a los familiares de los “jóvenes mártires” que, según expresó, entregaron su vida por el país.

Refuerzan narrativa oficial sobre despliegue militar

En meses recientes, Corea del Norte ha intensificado la difusión de mensajes que exaltan a las tropas enviadas a apoyar la ofensiva del presidente ruso Vladímir Putin en territorio ucraniano. Entre las acciones reportadas se encuentran la creación de espacios conmemorativos y la construcción de un museo dedicado a los combatientes.

Analistas consideran que estas iniciativas buscan fortalecer la cohesión interna y contener posibles cuestionamientos en torno al envío de efectivos al extranjero.

Reportes de bajas y evaluación de inteligencia

El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur informó a legisladores que estima que alrededor de 6.000 soldados norcoreanos habrían muerto o resultado heridos durante su participación en el conflicto. La agencia no precisó el número exacto de fallecimientos, aunque previamente calculó que cerca de 600 militares habrían perdido la vida.

De acuerdo con la evaluación presentada, las fuerzas norcoreanas estarían obteniendo experiencia en combate y apoyo técnico ruso, lo que podría influir en el desarrollo y desempeño de sus sistemas de armamento.

Congreso del partido en puerta

La inauguración del nuevo distrito ocurre mientras el país se prepara para celebrar un congreso del partido gobernante a finales de mes. Se prevé que Kim Jong Un defina en ese foro los lineamientos de política interna y exterior para los próximos cinco años, además de anunciar medidas orientadas a consolidar su control político.

Con información de AP.....

