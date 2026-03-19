Se buscará eliminar aranceles en revisión del T-MEC: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo definió como prioridad para México en la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) la eliminación total de aranceles en sectores clave como la industria automotriz, el acero y el aluminio.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria confirmó que ya iniciaron los primeros contactos bilaterales con Estados Unidos, tras una reunión entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, en Washington.

“Pues evidentemente que haya cero aranceles, como había antes, en industria automotriz, en acero y en aluminio, esa es digamos la prioridad nuestra”, afirmó Sheinbaum.

Arrancan negociaciones entre México y Estados Unidos

Sheinbaum calificó como positivo el inicio del diálogo previo a la revisión formal del tratado comercial.

“Ayer tuvieron una primera reunión. Es bueno que se haya establecido este marco y vamos a seguir informando”, señaló.

Por su parte, Ebrard informó en redes sociales que las conversaciones marcan el inicio de las discusiones técnicas.

“Sostuvimos conversaciones con el embajador Jamieson Greer (…) para iniciar discusiones respecto a la revisión del T-MEC”, escribió.

Añadió que los equipos técnicos de ambos países continuarán trabajando en los siguientes días.

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México responde a señalamientos de EUA

La titular del Poder Ejecutivo Federal, también se refirió al informe estadounidense sobre 54 medidas no arancelarias que, según Washington, afectan el comercio.

Explicó que México ya ha respondido a cada uno de los puntos, incluyendo temas sensibles como la prohibición de la minería a cielo abierto, la restricción al glifosato y la política sobre maíz transgénico.

“Cada uno de estos temas ha sido atendido y explicado”, sostuvo.

Además, rechazó la idea de que México esté absorbiendo empleos que antes estaban en Estados Unidos, especialmente en la industria automotriz.

“No es que México se haya llevado los empleos de Estados Unidos como a veces se piensa”, afirmó.

Explicó que la integración productiva entre ambos países genera beneficios compartidos.

“Un empleo aquí genera al menos uno o dos empleos allá, de acuerdo con distintos estudios”, subrayó.

Por otra parte, insistió en que el T-MEC representa ventajas tanto para México como para Estados Unidos, por lo que su actualización debe fortalecer esa relación.

“Es muy importante el beneficio que tiene Estados Unidos del tratado”, finalizó.

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