Más de 6 mil casas serán entregadas este año: Federación

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, presentó este lunes el balance nacional del programa de vivienda, en el que confirmó que el gobierno federal cerrará el año con la entrega de 6 mil 51 nuevas casas construidas por Infonavit y Conavi.

Más de 6 mil casas serán entregadas este año

Vega detalló que Infonavit aportará 4 mil 871 viviendas durante noviembre, mientras que Conavi sumará mil 530 antes de terminar diciembre.

El registro ciudadano mostró una fuerte demanda: en la primera etapa, Conavi recibió 93 mil 216 solicitudes para 21 mil 273 viviendas, lo que motivó la puesta en marcha de un proceso de asignación transparente y supervisado.

Sorteos nacionales del 1 al 18 de diciembre

La Comisión Nacional de Vivienda confirmó que entre el 1 y el 18 de diciembre se realizarán asambleas informativas y sorteos con notario público para definir a las primeras familias que accederán al programa Vivienda Bienestar, considerado uno de los proyectos habitacionales más amplios del actual gobierno.

Los sorteos serán supervisados por personal de SEDATU, Conavi, Bienestar, además de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Anticorrupción, con el fin de garantizar un proceso legal y equitativo.

Objetivo: arrancar 500 mil viviendas rumbo a 2030

El director general de Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, explicó que esta primera etapa marca el arranque formal de la estrategia para construir 500 mil viviendas hacia 2030, enfocadas en sectores de alta necesidad.

Actualmente, Conavi posee 393 predios en su reserva territorial, equivalentes a 1,640 hectáreas, donde se proyectan 221 mil 477 viviendas.

Para 2025, ya se trabaja en 206 predios con la meta de edificar 86 mil 151 casas.

Obra en marcha: más de 52 mil viviendas avanzadas

Del total en proceso:

52 mil 366 viviendas están ya contratadas y en etapa de construcción.

29 mil 810 se encuentran en fase preliminar, con cimentación y preparación de terreno.

3 mil 975 más están por contratarse en los próximos meses.

Chávez destacó que 20% de todas las viviendas estará destinado a jóvenes, sobre todo estudiantes, trabajadores y personas que necesitan opciones de renta accesible.

Perfil de familias registradas: mayoría mujeres y jóvenes

El programa ha recibido 216 mil 602 registros en tres etapas. Entre quienes buscan vivienda:

78% son mujeres.

62% se identifica como joven.

31% son jefas de familia.

6% se reconoce como persona indígena.

4% tiene alguna discapacidad.

Estas cifras, explicó Conavi, reflejan que el programa llega a los sectores históricamente con menos acceso a vivienda digna.

