Cerrar X
vivienda_bienestar_sheinbaum_75a7830ad8
Nacional

Más de 6 mil casas serán entregadas este año: Federación

SEDATU, Conavi e Infonavit confirmaron más de 6 mil casas para noviembre y diciembre. Además, anunciaron sorteos nacionales del programa Vivienda Bienestar

  • 24
  • Noviembre
    2025

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, presentó este lunes el balance nacional del programa de vivienda, en el que confirmó que el gobierno federal cerrará el año con la entrega de 6 mil 51 nuevas casas construidas por Infonavit y Conavi.

Más de 6 mil casas serán entregadas este año

Vega detalló que Infonavit aportará 4 mil 871 viviendas durante noviembre, mientras que Conavi sumará mil 530 antes de terminar diciembre.

El registro ciudadano mostró una fuerte demanda: en la primera etapa, Conavi recibió 93 mil 216 solicitudes para 21 mil 273 viviendas, lo que motivó la puesta en marcha de un proceso de asignación transparente y supervisado.

Sorteos nacionales del 1 al 18 de diciembre

La Comisión Nacional de Vivienda confirmó que entre el 1 y el 18 de diciembre se realizarán asambleas informativas y sorteos con notario público para definir a las primeras familias que accederán al programa Vivienda Bienestar, considerado uno de los proyectos habitacionales más amplios del actual gobierno.

Los sorteos serán supervisados por personal de SEDATU, Conavi, Bienestar, además de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Anticorrupción, con el fin de garantizar un proceso legal y equitativo.

6-mil-casas.jpg

Objetivo: arrancar 500 mil viviendas rumbo a 2030

El director general de Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, explicó que esta primera etapa marca el arranque formal de la estrategia para construir 500 mil viviendas hacia 2030, enfocadas en sectores de alta necesidad.

Actualmente, Conavi posee 393 predios en su reserva territorial, equivalentes a 1,640 hectáreas, donde se proyectan 221 mil 477 viviendas.

Para 2025, ya se trabaja en 206 predios con la meta de edificar 86 mil 151 casas.

Obra en marcha: más de 52 mil viviendas avanzadas

Del total en proceso:

  • 52 mil 366 viviendas están ya contratadas y en etapa de construcción.
  • 29 mil 810 se encuentran en fase preliminar, con cimentación y preparación de terreno.
  • 3 mil 975 más están por contratarse en los próximos meses.

Chávez destacó que 20% de todas las viviendas estará destinado a jóvenes, sobre todo estudiantes, trabajadores y personas que necesitan opciones de renta accesible.

Perfil de familias registradas: mayoría mujeres y jóvenes

El programa ha recibido 216 mil 602 registros en tres etapas. Entre quienes buscan vivienda:

  • 78% son mujeres.
  • 62% se identifica como joven.
  • 31% son jefas de familia.
  • 6% se reconoce como persona indígena.
  • 4% tiene alguna discapacidad.

Estas cifras, explicó Conavi, reflejan que el programa llega a los sectores históricamente con menos acceso a vivienda digna.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

8e187a79_4296_4612_952a_2f8c6396227d_48f24ba047
Inicia diálogo de transportistas y productores con Gobernación
_3ecb058259
Bolsonaro cumplirá 27 años en complejo policial de Brasilia
trump_rusia_ucrania_76e408ac78
Me reuniré con Putin y Zelensky si hay acuerdo de paz: Trump
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_25_at_5_39_02_PM_b26716ab0d
San Pedro aprueba 'predial verde' a hogares con paneles solares
guadalupe_angela_9a74e0b7b1
Buscan a menor de 15 años desaparecida en Guadalupe
tramo_2_inteserrana_c44099be69
Tramo 2 de la Interserrana podría construirse con apoyo privado
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
publicidad
×