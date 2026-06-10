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México abrió puertas a Irán rumbo al Mundial FIFA™: presidenta

La mandataria federal defendió la cooperación internacional y aseguró que México está dispuesto a apoyar a los pueblos del mundo

  • 10
  • Junio
    2026
Foto: EFE (Selección de Irán)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México aceptó recibir a la selección de Irán para facilitar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, luego de que FIFA solicitara apoyo ante las restricciones que enfrenta el combinado asiático para permanecer en territorio estadounidense.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que el gobierno mexicano respondió favorablemente a la petición del organismo rector del futbol mundial y puso a disposición infraestructura en Tijuana para albergar al equipo iraní durante la competencia.

FIFA buscó apoyo de México

Detalló que la solicitud llegó directamente por parte de FIFA, luego de que Estados Unidos determinara que la selección iraní y parte de su comitiva no pudieran permanecer en su territorio.

“Recibimos una llamada de FIFA preguntándonos si estaríamos dispuestos a recibir al equipo y dijimos sí, claro que sí”, señaló.

Explicó que el conjunto asiático tendrá como base la ciudad de Tijuana y desde ahí realizará los traslados necesarios para disputar sus encuentros mundialistas.

“Pusimos todas las instalaciones de Tijuana. Agradecemos a los Xolos de Tijuana que hayan prestado sus instalaciones y obviamente al Gobierno de Baja California que dio todas las facilidades”, afirmó.

De acuerdo con la jefa del Ejecutivo, la selección iraní permanecerá concentrada en Baja California durante el torneo, con apoyo logístico de autoridades estatales y federales.

“Se quedan ahí y van a viajar a sus partidos”, indicó.

También reconoció la participación de la Secretaría de Turismo en las gestiones que permitieron concretar la estancia del equipo en territorio mexicano.

Sobre las restricciones impuestas por Estados Unidos, evitó emitir críticas directas y reiteró que México mantiene una postura de respeto a la soberanía de otras naciones.

“Nosotros somos partidarios de que debe abrirse el mundo y somos partidarios de la paz, pero cada país tiene su política y también somos respetuosos de la autodeterminación de cada país en sus decisiones”, expresó.

No obstante, subrayó que México optó por colaborar para que la selección iraní pudiera participar en igualdad de condiciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

“México siempre está dispuesto a ayudar a todos los pueblos del mundo”, concluyó.


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