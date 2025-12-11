CNOG respalda acciones efectuadas contra gusano barrenador
La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas respaldó las acciones que se llevaban a cabo para contener el avance del gusano barrenador con el fin de proteger la ganadería.
A través de un comunicado, se subrayó que las medidas acordadas entre el Gobierno de México y los productores primarios son indispensables para preservar la sanidad del hato nacional y sostener la viabilidad económica del sector.
Además, se pidió el apoyo de las engordas del centro y norte del país para adquirir, a precios justos, más de 400 mil cabezas de ganado exportable.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reconoce este posicionamiento como "un paso relevante para la corresponsabilidad entre la autoridad y el sector productivo".
Dichas acciones corresponden al objetivo de erradicar el gusano barrenador del ganado, con una visión de protección tanto para los productores como las familias.
