Internacional

Sanciona EUA a familiares de Maduro por ‘narcocorrupción’

Las medidas impuestas prohíben a ciudadanos y empresas en EUA realizar cualquier tipo de transacción con las personas sancionadas

  • 19
  • Diciembre
    2025

Las relaciones entre EUA y el Gobierno de Venezuela atraviesan uno de sus momentos más tensos luego de que autoridades estadounidenses anunciaran nuevas sanciones dirigidas a familiares y colaboradores cercanos al entorno del presidente Nicolás Maduro. La medida se inscribe en una estrategia más amplia para frenar lo que Washington describe como una estructura de narco-corrupción con alcance internacional.

El anuncio fue realizado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo dependiente del Departamento del Tesoro, que detalló que las sanciones buscan desmantelar redes financieras presuntamente utilizadas para sostener al Ejecutivo venezolano mediante operaciones irregulares y desvío de recursos públicos.

OFAC sanciona a familiares de esposa de Maduro.jpg

Sanciones apuntan a familiares del círculo presidencial

Entre los principales señalados se encuentran familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores, funcionario venezolano y sobrino de la primera dama Cilia Flores. De acuerdo con la OFAC, estas personas habrían participado o facilitado transacciones corruptas vinculadas a programas gubernamentales.

La lista incluye a su madre Eloisa Flores de Malpica, su padre Carlos Evelio Malpica Torrealba y su hermana Iriamni Malpica Flores. También fueron sancionadas su esposa Damaris del Carmen Hurtado Pérez y su hija adulta Erica Patricia Malpica Hurtado, lo que amplía el alcance familiar de las medidas.

OFAC EUA sanciona a familiares de esposa de Maduro por narcorrupción.jfif

Empresarios y operadores financieros bajo la lupa

Además del entorno familiar, las sanciones alcanzan a personas cercanas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, identificado por las autoridades como un operador clave en presuntos esquemas financieros irregulares relacionados con el Gobierno venezolano.

En total, siete individuos fueron incluidos en esta nueva ronda de sanciones, acusados de ser responsables o cómplices en el manejo de fondos públicos mediante estructuras opacas que, según EUA, beneficiaron a funcionarios del régimen.

¿Qué implican las sanciones de la OFAC?

Las medidas impuestas prohíben a ciudadanos y empresas en EUA realizar cualquier tipo de transacción con las personas sancionadas. Asimismo, se ordena el congelamiento de activos o propiedades que estos individuos puedan poseer en territorio estadounidense.

Estas restricciones financieras suelen tener un impacto significativo, ya que limitan el acceso al sistema bancario internacional y dificultan operaciones comerciales, incluso fuera de EUA, debido a la influencia global del dólar.

EUA endurece presión contra el Gobierno de Maduro

Las sanciones se suman a una ofensiva más amplia de Washington contra el Gobierno de Maduro, al que ha calificado reiteradamente como una “narcodictadura”. Esta semana, el expresidente Donald Trump ordenó restringir el tránsito de petroleros sancionados, además de reforzar la vigilancia marítima.

nicolas-maduro-trump-llamada.jpg

En el Caribe, la presencia militar estadounidense también ha aumentado, con operaciones contra presuntas narcolanchas que, según reportes oficiales, han dejado más de 100 muertos. El mensaje de EUA es claro: incrementar la presión política, económica y operativa sobre Caracas.


