Sheinbaum: ¿Cuáles son los retos en salud de las mujeres en 2026?

El próximo año, uno de los principales objetivos en materia de salud será consolidar los sistemas existentes y avanzar hacia un sistema universal de salud que cubra a todos los mexicanos, incluyendo mujeres de todas las edades.

“Independientemente de dónde eres derechohabiente, todos los mexicanos y mexicanas somos derechohabientes de algún sistema de salud público”, explicó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Fortalecimiento del ISSTE, IMSS e IMSS-Bienestar

Actualmente, los tres sistemas públicos principales son: ISSSTE para trabajadores del Estado, IMSS para trabajadores privados y personas afiliadas voluntariamente, e IMSS-Bienestar para quienes no cuentan con derechohabiencia en los dos anteriores.

“Desde nuestra perspectiva, tenemos que fortalecer todos los sistemas de salud”, señaló la mandataria.

Entre los avances recientes, el ISSSTE implementa un nuevo esquema de consultorios cerca de centros de trabajo, mientras que el IMSS continúa construyendo hospitales de especialidad y centros de salud con servicios ampliados. El IMSS-Bienestar se incorporará a los 24 estados, incluyendo Yucatán, para ampliar la cobertura.

“Ahí nosotros estamos trabajando también para ampliar todos los servicios de salud”, puntualizó.

Prevención y reducción de enfermedades

La prevención será un eje fundamental para 2026. La Presidenta destacó la necesidad de programas de salud casa por casa y campañas educativas en escuelas.

“Todo lo que tiene que ver con prevención, que es el salud casa por casa, él vive saludable, vive feliz en las escuelas y toda la campaña de comunicación que tiene que haber asociada a la prevención de enfermedades, particularmente diabetes, hipertensión”, señaló.

Estos esfuerzos buscan reducir la mortalidad materno-infantil y mejorar los indicadores de salud en la población femenina.

“Todo esto nos va a llevar a tener menos muertes materno-infantiles y mejores indicadores de salud de toda la población mexicana”, agregó.

Inauguración de Hospital Oncológico para la Mujer será en enero

Entre los retos más relevantes para las mujeres se encuentra el acceso oportuno a tratamiento y prevención del cáncer de mama, la enfermedad con mayor incidencia en el país.

La presidenta Sheinbaum informó que se inaugurará el Hospital Oncológico para la Mujer en Cóutepe durante la primera semana de enero, destacando la importancia de ofrecer atención especializada y prevenir muertes evitables.

Seguridad laboral y medicamentos

Otro desafío identificado es garantizar la seguridad laboral de las profesionales de salud y asegurar el suministro continuo de medicamentos e insumos.

“Muchas de ellas son eventuales, que llevan trabajando ya muchos años como eventuales. Y ellas lo que desean es una mayor seguridad en su empleo y que les permitan toda la seguridad social”, explicó sobre el personal de enfermería del ISSSTE.

Finalmente, la Presidenta aseguró que el seguimiento será constante junto con la Secretaría de Hacienda para garantizar recursos suficientes.

“Es un trabajo muy importante que le damos seguimiento todas las semanas y junto con la Secretaría de Hacienda para que haya los recursos suficientes para los sistemas de salud públicos”, concluyó, subrayando que la combinación de prevención, infraestructura y atención especializada será clave para enfrentar los retos de salud de las mujeres en 2026.

