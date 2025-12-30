Médicos especialistas se duplican en México en seis años

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el número de médicos especialistas en formación en México se ha duplicado de 8,333 en 2019 a 18,757 en 2025, lo que permite atender con mayor eficiencia las necesidades de la población.

Reconocimiento al incremento en la formación médica

Durante la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum subrayó la importancia del periodo de especialización de los médicos y lamentó la “irresponsabilidad” estatal que afectó la formación de profesionales hasta 2021.

“La irresponsabilidad era esta idea de que haz el examen muy difícil para que no entre nadie [...] todos los que no se formaron es parte del problema del sistema de salud que tenemos”, señaló.

Por su parte, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, detalló que en 2011 México formaba cada año a 5,999 médicos especialistas mediante las residencias médicas, cifra que se incrementó a 18,962 en 2021, impulsada por la pandemia de COVID-19, que evidenció la falta de personal especializado en hospitales públicos.

¿Qué instituciones se han visto beneficiadas con este aumento?

Clark afirmó que “este es un legado para el futuro de nuestro país. En solo estos cinco años de incremento se han formado 45,000 médicos especialistas que no se hubieran formado de haber mantenido la tendencia previa”.

Este aumento ha beneficiado a todas las instituciones de salud pública: en Secretaría de Salud e IMSS Bienestar las plazas por especialidad crecieron 102% de 2019 a 2025; en el IMSS en 69%; en el ISSSTE en 363% y en Petróleos Mexicanos en 162%.

Optimización del ENARM 2026

El subsecretario relató que concluyó la segunda ronda del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) 2026 y explicó las modificaciones implementadas para hacerlo más meritocrático y equitativo.

Ahora, los aspirantes con mayor puntaje y promedio pueden acceder de manera preferencial a las especialidades, además de que todas las sedes pueden elegirse directamente, eliminando criterios arbitrarios en la selección.

Clark agregó que con este modelo se espera mejorar el número de residentes y reducir la deserción por renuncia a las sedes asignadas. Asimismo, informó que la tercera ronda de selección se llevará a cabo en febrero de 2026, consolidando un sistema más justo y eficiente para la formación de especialistas.

El aumento de médicos especialistas permite reforzar la atención en hospitales públicos y mejorar la cobertura de salud en todo el país. Según Clark, esta política asegura que los centros médicos cuenten con personal calificado en distintas especialidades, lo que impacta directamente en la calidad de los servicios de salud para la población mexicana.

La presidenta Sheinbaum y el subsecretario Clark coincidieron en que esta estrategia es clave para enfrentar los retos del sistema de salud y garantizar la formación continua de profesionales. La combinación de mayor número de plazas, meritocracia y equidad en el ENARM busca consolidar un modelo sostenible que fortalezca la atención médica en México a largo plazo.

