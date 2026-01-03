Criminales en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn

La reciente llegada de Nicolás Maduro a Nueva York, donde enfrenta un proceso judicial federal, volvió a colocar bajo atención pública al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn), una de las cárceles federales más vigiladas y polémicas de los EUA. Esta instalación es conocida por albergar a personas acusadas de delitos federales de alto impacto, muchos de ellos vinculados con narcotráfico, crimen organizado y violencia extrema, mientras se desarrollan sus juicios o se define su situación legal.

El MDC Brooklyn funciona como un centro de reclusión temporal para internos que comparecen ante cortes federales de Nueva York, particularmente en Manhattan y Brooklyn.

¿Qué es el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn?

El MDC Brooklyn se localiza en el barrio de Sunset Park y es administrado por el Bureau of Prisons. Su función principal es mantener bajo custodia a personas acusadas de delitos federales antes de su juicio, así como a reos ya sentenciados que esperan traslado a prisiones de largo plazo.

La instalación ha sido señalada de manera recurrente por problemas estructurales, fallas en los servicios básicos y episodios de violencia interna. A pesar de ello, continúa siendo uno de los centros más utilizados para resguardar a internos considerados de alto perfil o con riesgos de seguridad elevados.

¿Qué narcotraficantes están recluidos en el MDC Brooklyn en Nueva York?

Entre los internos más conocidos que han sido recluidos en el MDC Brooklyn se encuentran diversos líderes del narcotráfico internacional, particularmente de organizaciones criminales con operaciones en México y América Latina.

En este centro han permanecido figuras como Ismael “El Mayo” Zambada, señalado como uno de los principales líderes históricos del Cártel de Sinaloa.

Rafael Caro Quintero, acusado por delitos de narcotráfico y por el homicidio de un agente de la DEA. Ambos han sido considerados piezas clave en investigaciones federales por tráfico de drogas hacia los EUA.

También han sido recluidos Vicente Carrillo Fuentes, exlíder del Cártel de Juárez, y Omar Treviño Morales, alias “Z-42”, identificado como antiguo dirigente de la organización criminal conocida como Los Zetas. Estos casos refuerzan la relevancia del MDC Brooklyn como punto de concentración de procesos judiciales ligados al crimen organizado transnacional.

Además de narcotraficantes, el MDC Brooklyn ha alojado a personas vinculadas con casos federales mediáticos relacionados con delitos financieros, tráfico de personas y conspiraciones criminales.

Sean “Diddy” Combs, empresario y rapero, se encuentra detenido en el MDC mientras enfrenta múltiples cargos federales relacionados con tráfico sexual, trata de personas y conspiración de crimen organizado.

Luigi Mangione, acusado de asesinato y otros cargos graves, también está bajo custodia en esta prisión mientras se desarrolla su proceso legal en Nueva York.

Violencia y delitos no terminan dentro del Centro de Detención de Brooklyn

El MDC Brooklyn también ha sido escenario de delitos cometidos al interior de la prisión. Existen procesos abiertos contra internos acusados de agresiones graves, homicidios y ataques contra otros reclusos o personal de custodia.

Investigaciones federales han documentado la existencia de redes de contrabando que buscan introducir drogas, teléfonos celulares y otros objetos prohibidos. Estos esquemas han involucrado tanto a internos como a personas externas, lo que ha derivado en nuevos cargos penales y refuerzos en las medidas de seguridad.

