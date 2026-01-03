Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
mdc_brooklyn_centro_de_detencion_brooklyn_nueva_york_maduro_mayo_zambada_diddy_combs_60da06fb32
Internacional

Criminales en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn

Esta instalación es conocida por albergar a personas acusadas de delitos federales de alto impacto, muchos de ellos vinculados con violencia extrema

  • 03
  • Enero
    2026

La reciente llegada de Nicolás Maduro a Nueva York, donde enfrenta un proceso judicial federal, volvió a colocar bajo atención pública al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn), una de las cárceles federales más vigiladas y polémicas de los EUA. Esta instalación es conocida por albergar a personas acusadas de delitos federales de alto impacto, muchos de ellos vinculados con narcotráfico, crimen organizado y violencia extrema, mientras se desarrollan sus juicios o se define su situación legal.

AP26003839926528.jpg

El MDC Brooklyn funciona como un centro de reclusión temporal para internos que comparecen ante cortes federales de Nueva York, particularmente en Manhattan y Brooklyn. 

¿Qué es el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn?

El MDC Brooklyn se localiza en el barrio de Sunset Park y es administrado por el Bureau of Prisons. Su función principal es mantener bajo custodia a personas acusadas de delitos federales antes de su juicio, así como a reos ya sentenciados que esperan traslado a prisiones de largo plazo.

La instalación ha sido señalada de manera recurrente por problemas estructurales, fallas en los servicios básicos y episodios de violencia interna. A pesar de ello, continúa siendo uno de los centros más utilizados para resguardar a internos considerados de alto perfil o con riesgos de seguridad elevados.

AP26004078645778.jpg

¿Qué narcotraficantes están recluidos en el MDC Brooklyn en Nueva York?

Entre los internos más conocidos que han sido recluidos en el MDC Brooklyn se encuentran diversos líderes del narcotráfico internacional, particularmente de organizaciones criminales con operaciones en México y América Latina.

En este centro han permanecido figuras como Ismael “El Mayo” Zambada, señalado como uno de los principales líderes históricos del Cártel de Sinaloa.

Mayo Zambada.png

Rafael Caro Quintero, acusado por delitos de narcotráfico y por el homicidio de un agente de la DEA. Ambos han sido considerados piezas clave en investigaciones federales por tráfico de drogas hacia los EUA.

caro quintero mdc brooklyn.jpg

También han sido recluidos Vicente Carrillo Fuentes, exlíder del Cártel de Juárez, y Omar Treviño Morales, alias “Z-42”, identificado como antiguo dirigente de la organización criminal conocida como Los Zetas. Estos casos refuerzan la relevancia del MDC Brooklyn como punto de concentración de procesos judiciales ligados al crimen organizado transnacional.

Además de narcotraficantes, el MDC Brooklyn ha alojado a personas vinculadas con casos federales mediáticos relacionados con delitos financieros, tráfico de personas y conspiraciones criminales. 

Sean “Diddy” Combs, empresario y rapero, se encuentra detenido en el MDC mientras enfrenta múltiples cargos federales relacionados con tráfico sexual, trata de personas y conspiración de crimen organizado. 

AP25358096147635.jpg

Luigi Mangione, acusado de asesinato y otros cargos graves, también está bajo custodia en esta prisión mientras se desarrolla su proceso legal en Nueva York.

luigi mangione.jpg

Violencia y delitos no terminan dentro del Centro de Detención de Brooklyn 

El MDC Brooklyn también ha sido escenario de delitos cometidos al interior de la prisión. Existen procesos abiertos contra internos acusados de agresiones graves, homicidios y ataques contra otros reclusos o personal de custodia.

Investigaciones federales han documentado la existencia de redes de contrabando que buscan introducir drogas, teléfonos celulares y otros objetos prohibidos. Estos esquemas han involucrado tanto a internos como a personas externas, lo que ha derivado en nuevos cargos penales y refuerzos en las medidas de seguridad.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_77_d12462219d
Choque múltiple deja sin vida a dos menores en Victoria–Matamoros
EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T140841_957_91bbf6784e
Trump lanza advertencia a Delcy Rodríguez tras captura de Maduro
EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T135220_787_8b28aabf73
Maduro y Cilia Flores comparecerán ante tribunal este lunes
publicidad

Últimas Noticias

deportes_berterame_2481165a0f
¿El primero de muchos? Rayados es campeón de la Copa Pacífica
invita_estado_al_tradicional_corte_de_la_macrorosca_fddc3d9fda
Alistan en NL para Día de Reyes macrofestejos y megaroscas
inter_trump_delcy_rodriguez_fe36faeb17
Trump pide el 'acceso total' al petróleo en Venezuela
publicidad

Más Vistas

ingrid_jasso_tandera_estafadora_27_millones_de_pesos_regios_d33061b2e1
Tandera defrauda 100 personas y debe más de 20 millones de pesos
AP_26003246081742_0e03df8778
EUA capturó a Maduro y a su esposa en operativo militar
2025_ano_avances_violencias_contra_mujeres_nl_345a7faf66
Destacan avances en atención en violencia contra la mujer en 2025
publicidad
×