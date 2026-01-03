Podcast
Maduro enfrentaría justicia en NY en misma prisión que Mangione

Nicolás Maduro será procesado en el Tribunal Federal de Manhattan, informaron fuentes estadounidenses, tras ser capturado en una operación nocturna por EUA

  • 03
  • Enero
    2026

Tras ser capturado en Venezuela en una operación nocturna por la Delta Force y trasladado al buque USS Iwo Jima, Nicolás Maduro será procesado en el Tribunal Federal de Manhattan, informaron fuentes estadounidenses.

Se prevé que su reclusión sea en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, prisión de máxima seguridad donde también se encuentra Luigi Mangione, el joven acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare. 

El traslado confirma la intención de EUA de mantener al líder venezolano bajo vigilancia rigurosa mientras avanza su juicio por narcotráfico y tráfico de armas en el Tribunal Federal de Manhattan.

Justificación y hermetismo

Donald Trump reiteró sus acusaciones contra Maduro, señalándolo como el cabecilla del Cártel de los Soles, organización a la que responsabiliza de "inundar Estados Unidos con narcóticos ilegales".

En cuanto a la legalidad interna del operativo, el presidente admitió que no informó al Congreso sobre el despliegue de las fuerzas especiales. Argumentó que el secretismo era vital para el éxito de la misión.


