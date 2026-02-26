Despliegan más de 300 marinos en Puerto Vallarta

La Secretaría de Marina desplegó más de 300 elementos de Infantería en Puerto Vallarta, Jalisco, luego de las afectaciones durante los hechos ocurridos el pasado 22 de febrero del presente, en los principales accesos de las vías públicas en los cinco municipios costeros, cuando elementos del Gabinete de Seguridad abatieron al líder del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Derivado de lo anterior, la Décima Segunda Zona Naval señaló que los marinos llevan a cabo recorridos de disuasión y vigilancia terrestre, marítima y aérea con apoyo de vehículos, aeronaves y embarcaciones de la Armada de México, controlando los accesos principales y vialidades, a través de puestos de control provisionales preventivos.

Asimismo, realizan labores de limpieza en las áreas afectadas y acercamiento con la población nacional y extranjera, con el fin de conocer sus inquietudes y necesidades para coadyuvar con la paz y seguridad de Puerto Vallarta.

Marinos trasladan a turistas en Nayarit

Por otra parte, personal naval apoyó con el traslado de 15 turistas y un guía mexicano, quienes fueron despojados del vehículo donde viajaban en Nayarit, tras los sucesos ocurridos el domingo pasado.

El automotor fue incendiado por encapuchados, por lo cual personal naval perteneciente al Sector Naval de Boca de Chila brindó apoyo con escolta de seguridad durante el traslado de los afectados desde la caseta de cobro de Ecuandureo, Michoacán, hasta la Ciudad de México.

La Marina dijo que lo anterior se realizó con el fin de garantizar la seguridad física de los turistas durante su traslado, para posteriormente asistir a sus respectivas embajadas en la Ciudad de México y poder tramitar su documentación oficial.

Comentarios