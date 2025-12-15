Revela Profeco qué ciudad tiene la canasta básica mas cara

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los resultados más recientes de su monitoreo nacional sobre el precio de la canasta básica, integrada por 24 productos de primera necesidad.

El ejercicio forma parte del acuerdo voluntario para contener la inflación, que fija como límite máximo un costo de $910 pesos por canasta.

León, con el precio más alto del país

De acuerdo con lo informado por Iván Escalante, titular de la Profeco, la ciudad que registró el precio más elevado fue León, Guanajuato, donde la canasta básica alcanzó los $944.80 pesos, superando el tope establecido.

Por esta razón, el organismo colocó una señal negativa en su evaluación.

“El acuerdo es claro, no deben rebasarse los 910 pesos. Aquí se excedió ese límite”, señaló el funcionario-

Ciudades con precios más accesibles

En contraste, Campeche se posicionó como la ciudad con la canasta básica más barata a nivel nacional, con un costo de $751.30 pesos, muy por debajo del precio máximo permitido. Este resultado fue destacado como un ejemplo positivo dentro del monitoreo.

Monterrey, entre precios bajos y altos

En el caso de Monterrey, Nuevo León, el informe mostró un comportamiento mixto. Por un lado, se detectaron establecimientos donde la canasta básica se vende en $813.90 pesos, cifra que se mantiene dentro del acuerdo y fue evaluada de forma positiva.

Sin embargo, también se identificó otro punto de venta en la ciudad donde el precio alcanzó los $919.20 pesos, superando el límite y recibiendo una evaluación negativa por parte de la Profeco.

Otras ciudades bajo el radar

El monitoreo también incluyó a la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, donde los precios oscilaron entre $817.20 y $908 pesos, ambos dentro del margen permitido.

En Tijuana, Baja California, los costos fueron de $793.40 pesos como el más bajo y $863 pesos como el más alto, sin rebasar el tope.

Iván Escalante reiteró que estos ejercicios buscan informar a los consumidores y presionar a los comercios a respetar los acuerdos para proteger el bolsillo de las familias mexicanas.

Comentarios