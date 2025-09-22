Cerrar X
Nacional

México promete investigar crimen de cantantes colombianos

El gobierno federal aseguró que hará una 'investigación exhaustiva' por el asesinato de DJ Regio Clown y B-King; trabaja en coordinación con Colombia

  • 22
  • Septiembre
    2025

El asesinato de los músicos colombianos Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown, y Byron Sánchez, alias B-King, hallados sin vida en el Estado de México, desató una fuerte reacción del Gobierno mexicano, que prometió llegar hasta las últimas consecuencias.

El Gabinete de Seguridad informó que todas las instituciones —SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, FGR y SSPC— trabajan en coordinación con las fiscalías de la Ciudad y el Estado de México para dar con los responsables y esclarecer el crimen que ha conmocionado a ambos países.

“Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se mantiene un operativo conjunto y una investigación exhaustiva para dar con los responsables”, señaló el Gabinete en redes sociales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Juan Ramón de la Fuente, también lamentó el doble homicidio y aseguró que México mantendrá una estrecha colaboración con la cancillería de Colombia.

“Reiteramos que se llevará a cabo una investigación exhaustiva por las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido”, puntualizó la SRE.

El crimen de B-King y DJ Regio Clown se suma a la lista de hechos violentos que golpean a la comunidad artística en México y que han encendido las alarmas internacionales.

Gustavo Petro solicitó ayuda de Sheinbaum  

Antes de conocerse el asesinato de los dos artistas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que autoridades mexicanas ya trabajaban en la búsqueda de Bayron Sánchez y Jorge Herrera, luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le pidió ayuda para su localización tras el reporte de desaparición en nuestro país.

En su conferencia mañanera de este lunes 22 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que su gobierno, a través de la SRE, ya había entrado en contacto directo con autoridades de Colombia.


