México registra 394 mil desaparecidos; 66% han sido localizados

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, presentó un diagnóstico actualizado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que contabiliza 394 mil 645 casos desde 1952 a la fecha.

De ese total, el 66% ya ha sido localizado, lo que equivale a más de 262 mil personas.

Figueroa detalló que la mayoría de las personas encontradas fueron halladas con vida.

“De ese universo, el 66 por ciento, 262 mil 111 personas ya han sido localizadas y de ellas 92 por ciento fueron encontradas con vida”, explicó durante la conferencia matutina.

Además, cabe señalar que el 96% de las personas localizadas no fueron víctimas de algún delito, lo que revela fallas históricas en los mecanismos de registro y seguimiento.

Este escenario ha obligado a las autoridades a replantear la metodología de búsqueda y depuración de datos, ya que durante años se incorporaron reportes sin filtros claros ni información suficiente.

Más de 132 mil personas siguen desaparecidas

Actualmente, 132 mil 534 personas permanecen en calidad de desaparecidas o no localizadas.

De ese total, la mayoría corresponde al periodo posterior a 2006, cuando se intensificó la violencia en el país. Según el desglose oficial, 130 mil 178 casos corresponden a desapariciones desde 2006 a la fecha y 2 mil 356 casos pertenecen al periodo entre 1952 y 2005.

Tres grupos evidencian fallas del sistema

El análisis del registro nacional permitió dividir los casos recientes en tres grandes bloques:

1. Registros sin datos (36%)

Más de 46 mil casos carecen de información básica como nombre, fecha o lugar de desaparición, lo que impide su búsqueda.

2. Personas con actividad posterior (31%)

Alrededor de 40 mil registros muestran que las personas realizaron trámites oficiales después de ser reportadas como desaparecidas, como matrimonios o altas en el SAT.

3. Casos sin rastro (33%)

Más de 43 mil personas cuentan con datos completos, pero no hay indicios recientes de su paradero.

El gobierno también reportó que, de octubre de 2024 a la fecha, han sido localizadas 31 mil 946 personas, como parte de una estrategia que cruza bases de datos oficiales y realiza verificaciones en campo.

Además, mediante estos nuevos mecanismos, 5 mil 269 personas ya fueron oficialmente reclasificadas como localizadas, tras comprobar su existencia mediante pruebas de vida.

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