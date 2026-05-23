Catar pide a Trump priorizar diálogo con Irán

El emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani, pidió este sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dar mayor espacio a la diplomacia y continuar las negociaciones para encontrar una salida pacífica a la crisis en el golfo Pérsico.

La petición se realizó durante una conversación telefónica entre ambos líderes, informó el Palacio Real catarí mediante un comunicado oficial.

De acuerdo con el gobierno catarí, durante la llamada se abordaron los esfuerzos regionales e internacionales enfocados en reducir las tensiones y consolidar la estabilidad en la región.

Asimismo, se destacó el respaldo de Catar a las gestiones diplomáticas encabezadas por Pakistán para evitar una mayor escalada entre Estados Unidos e Irán.

“El Emir reafirmó durante la llamada la firme posición de Catar de priorizar las soluciones pacíficas y apoyar todas las iniciativas destinadas a contener la crisis mediante el diálogo y la diplomacia”, señaló el comunicado.

Preocupa seguridad marítima y energética

El emir catarí también subrayó la importancia de mantener abiertas las conversaciones para garantizar la seguridad marítima en las rutas estratégicas del golfo Pérsico y proteger el flujo de las cadenas globales de suministro y energía.

La conversación ocurre en medio de múltiples contactos diplomáticos impulsados por países de la región como Arabia Saudí, Turquía, Omán, Jordania y Egipto, que participan en los esfuerzos de mediación.

El pasado martes, Trump otorgó a Irán un “período de tiempo limitado” para alcanzar un acuerdo que permita poner fin a las tensiones actuales.

El mandatario estadounidense reveló además que decidió posponer un eventual ataque contra la República Islámica después de que sus aliados del golfo Pérsico, especialmente Arabia Saudí y Catar, solicitaran dar oportunidad a las negociaciones diplomáticas antes de cualquier acción militar.

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