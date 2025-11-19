Cerrar X
ied_mexico_50d4df3f99
Nacional

México rompe récord en inversión extranjera; crece 15%

La Inversión Extranjera Directa en México alcanzó $41 mil millones de dólares en el último trimestre, un crecimiento del 15%

  • 19
  • Noviembre
    2025

La Inversión Extranjera Directa (IED) en México alcanzó 41 mil millones de dólares en el último trimestre, lo que representa un incremento del 15% respecto al mismo periodo de 2024, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Los inversionistas de todo el mundo están decidiendo invertir en México”, afirmó el funcionario durante la conferencia matutina de este miércoles 19 de noviembre, al destacar que el monto supera incluso las proyecciones del propio gobierno.

Nuevas inversiones crecen 218% y dinamizan la economía

Ebrard detalló que las nuevas inversiones extranjeras, es decir, aquellas que no corresponden a reinversión de utilidades, sumaron $4 mil 503 millones de dólares, lo que representa un espectacular aumento del 218% frente al tercer trimestre de 2024.

Los sectores que concentraron la mayor parte de estos flujos fueron manufactura (37%), servicios financieros (25%) y construcción (5%), segmentos que continúan impulsando la actividad económica nacional.

Exportaciones mantienen su crecimiento pese a tensiones globales

El secretario también reportó que las exportaciones mexicanas han mantenido un crecimiento sólido en los últimos años.

Entre 2020 y 2024, las ventas al exterior aumentaron 48%, al pasar de $417 mil millones a 617 mil millones de dólares, una tasa anual promedio del 10.5%.

“México sigue creciendo en su ritmo de exportación”, señaló, aun cuando el entorno global continúa marcado por tensiones comerciales y aranceles impuestos por Estados Unidos.

México será sede de APEC 2028 y fortalece su presencia internacional

En el ámbito geoeconómico, Ebrard anunció que México será sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2028, evento que reúne a 21 economías de la cuenca del Pacífico para impulsar comercio, inversión y desarrollo regional.

mexico-inversion-extranjera.jpg

La designación, afirmó, consolida al país como un puente estratégico entre Asia y América, reforzando su papel dentro de una de las regiones más dinámicas del mundo.

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_20_T145722_246_ac775ac473
Cita FGR al exesposo de gobernadora Marina del Pilar
trump_carteles_mexico_b0adeb1f61
Trump analiza más acciones contra cárteles de México: Casa Blanca
EH_UNA_FOTO_2025_11_20_T140011_909_7c93b1d704
Suman 200 detenidos en Estados Unidos por 'Telaraña de Charlotte'
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_20_T155533_023_5ac386817e
Fotalece NL agenda de primera infancia en encuentro internacional
INFO_7_UNA_FOTO_86_e333e00bbf
Familias buscadoras denuncian bloqueo en desfile
EH_UNA_FOTO_2025_11_20_T153109_994_10dc8ac032
Suman 14 aspirantes registrados para la Fiscalía de Tamaulipas
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Inmobiliarias violan la ley al prevender sin permisos
publicidad
×