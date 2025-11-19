México rompe récord en inversión extranjera; crece 15%

La Inversión Extranjera Directa (IED) en México alcanzó 41 mil millones de dólares en el último trimestre, lo que representa un incremento del 15% respecto al mismo periodo de 2024, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Los inversionistas de todo el mundo están decidiendo invertir en México”, afirmó el funcionario durante la conferencia matutina de este miércoles 19 de noviembre, al destacar que el monto supera incluso las proyecciones del propio gobierno.

Nuevas inversiones crecen 218% y dinamizan la economía

Ebrard detalló que las nuevas inversiones extranjeras, es decir, aquellas que no corresponden a reinversión de utilidades, sumaron $4 mil 503 millones de dólares, lo que representa un espectacular aumento del 218% frente al tercer trimestre de 2024.

Los sectores que concentraron la mayor parte de estos flujos fueron manufactura (37%), servicios financieros (25%) y construcción (5%), segmentos que continúan impulsando la actividad económica nacional.

Buenas noticias: México rompe récord de inversión extranjera directa con 40 mil 906 millones de dólares, el monto más alto de un tercer trimestre desde que existe registro, de acuerdo con la Secretaría de Economía. Se reafirma la voluntad de inversión en nuestro país; vamos a… pic.twitter.com/ylxCts85b0 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 19, 2025

Exportaciones mantienen su crecimiento pese a tensiones globales

El secretario también reportó que las exportaciones mexicanas han mantenido un crecimiento sólido en los últimos años.

Entre 2020 y 2024, las ventas al exterior aumentaron 48%, al pasar de $417 mil millones a 617 mil millones de dólares, una tasa anual promedio del 10.5%.

“México sigue creciendo en su ritmo de exportación”, señaló, aun cuando el entorno global continúa marcado por tensiones comerciales y aranceles impuestos por Estados Unidos.

México será sede de APEC 2028 y fortalece su presencia internacional

En el ámbito geoeconómico, Ebrard anunció que México será sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2028, evento que reúne a 21 economías de la cuenca del Pacífico para impulsar comercio, inversión y desarrollo regional.

La designación, afirmó, consolida al país como un puente estratégico entre Asia y América, reforzando su papel dentro de una de las regiones más dinámicas del mundo.

Comentarios