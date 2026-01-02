Extraen caja negra del Tren Interoceánico tras descarrilamiento

La investigación por el descarrilamiento del Tren Interoceánico avanza con la extracción de información de la caja negra de la locomotora, un elemento clave para reconstruir la secuencia del siniestro ocurrido en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El dispositivo fue analizado por peritos de la Agencia de Investigación Criminal y posteriormente quedó resguardado en una bodega de indicios, bajo estricta cadena de custodia.

De acuerdo con información oficial, el saldo de personas fallecidas ascendió a 14 hasta el viernes 2 de enero, luego de que se confirmara el deceso de una víctima que permanecía hospitalizada en el Hospital Regional de Alta Especialidad del IMSS. Las autoridades federales realizaron las gestiones correspondientes para la entrega del cuerpo a sus familiares.

¿Qué papel tiene la caja negra en la investigación?

La caja negra del tren permitirá conocer datos técnicos sobre la operación de la locomotora antes y durante el descarrilamiento, como velocidad, frenado y posibles fallas mecánicas. Esta información será integrada a la carpeta de investigación para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades.

De manera paralela, la Fiscalía General de la República mantiene abiertas diversas líneas de investigación con apoyo de peritos especializados en genética, química forense, informática, ingeniería civil y arquitectura, con el objetivo de contar con un análisis técnico integral.

Seguimiento a víctimas y atención a familiares

Personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional, en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, continúa el seguimiento al estado de salud de las personas que permanecen hospitalizadas. Asimismo, se mantiene contacto con personas lesionadas, ilesas y con familiares de quienes perdieron la vida.

Las autoridades informaron que estas acciones buscan garantizar el acceso a la atención médica, apoyo jurídico y acompañamiento institucional durante el desarrollo de las investigaciones.

Localizan equipaje de pasajeros en la zona del siniestro

Durante las diligencias en el lugar del accidente, se localizó equipaje perteneciente a pasajeros que viajaban a bordo del tren. Ante esta situación, se inició un inventario de pertenencias y se estableció coordinación con el gobierno estatal para que personal autorizado acuda a hospitales y permita que las víctimas o sus familiares realicen la reclamación correspondiente.

Las inspecciones se realizan tanto en el sitio del descarrilamiento como en las unidades ferroviarias afectadas, asegurando que cada objeto localizado sea debidamente registrado y resguardado.

¿Cómo ocurrió el descarrilamiento del Tren Interoceánico?

Según la información disponible, el accidente ocurrió en el trayecto que conecta Salina Cruz con Coatzacoalcos, a la altura de la localidad de Nizanda, Oaxaca. A bordo del tren viajaban aproximadamente 250 pasajeros, quienes activaron protocolos de emergencia tras el descarrilamiento.

El tren forma parte del corredor ferroviario que enlaza dos de los puertos más importantes del país, por lo que el incidente derivó en un amplio despliegue de seguridad y auxilio, con participación de agentes federales, peritos y autoridades estatales.

Operativo de seguridad y coordinación interinstitucional

En la zona del siniestro permanece un operativo de seguridad federal que incluye especialistas en criminalística de campo, ingeniería civil y química forense. Las autoridades destacaron que la prioridad es esclarecer las causas del descarrilamiento y garantizar la atención integral a las víctimas.

