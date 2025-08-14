Cerrar X
México supera 47 millones de visitantes en 2025: Sectur

De enero a junio de 2025, México recibió 47.4 millones de visitantes internacionales, con crecimiento en turismo femenino, cruceros y mercados estadounidenses

  • 14
  • Agosto
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró las cifras récord en turismo durante la conferencia matutina, asegurando que los resultados confirman el éxito del proyecto de la Cuarta Transformación.

“Esto es una muestra de que el proyecto de la cuarta transformación funciona. Está dedicado a quien menos tiene. Por el bien de todos, primero los pobres, porque no sólo es una consigna, es una realidad en México”, señaló Sheinbaum.

Récord de visitantes en el primer semestre

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, informó que entre enero y junio de 2025 llegaron 47.4 millones de visitantes internacionales, lo que representa un incremento del 13.8% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Rodríguez precisó que el número de turistas internacionales, aquellos que pernoctan en el país, también creció un 7.3%, al pasar de 21.8 millones en 2024 a 23.4 millones este año.

EH UNA FOTO.jpg

Más gasto y mayor derrama económica

El gasto de los visitantes internacionales alcanzó los $18 mil 681 millones de dólares (equivalentes a $3 billones 487 mil 890 millones de pesos), un aumento del 6.3% frente al año anterior.

Crece el turismo femenino y de cruceros

Rodríguez destacó que, por primera vez, México recibe más mujeres que hombres: un 1.8% más que en 2024, con 5.1 millones de mujeres turistas al cierre del año pasado.

En el segmento de cruceros, el país registró un alza del 9.6%, con 5.7 millones de cruceristas en el periodo.

Estados Unidos y Canadá, al alza

Por otra parte, el mercado estadounidense creció un 2.4%, con más de 1.28 millones de visitantes solo en junio y un acumulado de 7.36 millones en el primer semestre.

En cuanto a turismo canadiense, el incremento fue del 11.8%, con 1.68 millones de visitantes entre enero y junio.

EH UNA FOTO (1).jpg


