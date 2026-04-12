Contabilizan más de 100 muertos por ataque aéreo en Nigeria
La Fuerza Aérea del país confirmó que llevó a cabo bombardeos contra posiciones de terroristas en el noreste del territorio, pero no a las víctimas
- 12
-
Abril
2026
Más de 100 personas perdieron la vida a causa de un ataque aéreo perpetrado por aviones militares contra un mercado al noreste del país.
La Amnistía Internacional (AI) condenó la agresión masiva que causó la muerte de decenas de personas en dicha región.
"Amnistía Internacional condena enérgicamente el ataque aéreo militar que causó la muerte de más de cien personas en el área de Gobierno local de Jalli Futchimiram Geidam, en el estado de Yobe" señaló la organización.
De acuerdo con testigos, los hechos fueron provocados por tres aviones militares. Mientras que el Hospital General de Geidam ha recibido hasta el momento 35 personas con heridas graves.
"Los ataques aéreos no constituyen un método legítimo de aplicación de la ley bajo ningún concepto. Este uso imprudente de la fuerza letal es ilegal, indignante y pone de manifiesto el flagrante desprecio del Ejército nigeriano por la vida de aquellos a quienes supuestamente debe proteger", añadió la Amnistía Internacional.
Fuerzas Militares de Nigeria confirman bombardeos, pero no los civiles fallecidos
Por su parte, la Fuerza Aérea de Nigeria (NAF) confirmó que llevó a cabo bombardeos contra posiciones de terroristas en el noreste del país, pero no mencionó muertes de civiles como consecuencia de estos hechos.
En redes sociales, compartieron diversas imágenes de lo que calificaron como una operación de alta precisión.
"La Fuerza Aérea de Nigeria llevó a cabo un ataque aéreo de precisión contra un enclave terrorista confirmado y un centro logístico situado cerca del pueblo abandonado de Jilli, en el Área de Gobierno Local de Gubio, en el Estado de Borno.
La exitosa operación, realizada el 11 de abril de 2026, fue el resultado de misiones sostenidas de ISR llevadas a cabo sobre el eje Bindul–Jilli. Esta área ha sido reconocida durante mucho tiempo como un corredor clave de movimiento y punto de reunión para los combatientes de ISWAP.
Las evaluaciones posteriores al ataque indican que la operación alcanzó un alto nivel de precisión, destruyendo exitosamente el sitio logístico objetivo. Numerosos terroristas fueron neutralizados durante el ataque, y varios de sus vehículos y equipos montados fueron destruidos. Los combatientes restantes fueron vistos huyendo del área en diferentes direcciones tras el ataque."
The Nigerian Air Force carried out a precision airstrike on a confirmed terrorist enclave and logistics hub situated near the abandoned village of Jilli in Gubio Local Government Area of Borno State.— Defense News Nigeria (@DefenseNigeria) April 12, 2026
The successful operation, carried out on 11 April 2026, was the result of…
Esta no es la primera vez que se documenta la muerte de civiles en operaciones militares contra yihadistas o contra bandas armadas en Nigeria.
Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos lanzó una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste.
