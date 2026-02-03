México y EUA acuerdan plan hídrico para el Río Bravo

Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron este martes un acuerdo bilateral para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, en medio de una sequía extrema que afecta la región fronteriza.

El pacto, enmarcado en el Tratado de Aguas de 1944, establece un plan técnico que define una ruta clara para las entregas de agua, conforme a los mecanismos previstos en el instrumento bilateral.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó a través de redes sociales que México se comprometió a entregar un mínimo de 350,000 acres-pies de agua por año (equivalente a aproximadamente 431.7 millones de metros cúbicos) a Estados Unidos durante el ciclo actual de cinco años.

"El acuerdo entre Estados Unidos y México para abordar la escasez de agua en México es otro ejemplo de cómo el presidente Trump cumple con el pueblo estadounidense. Esta es una victoria para los agricultores y ganaderos estadounidenses, y agradecemos al presidente Claudia Sheinbaum los esfuerzos constantes de México por cumplir con las responsabilidades de México en virtud del Tratado de Aguas de 1944", escribió el secretario de Estado.

The agreement between the United States and Mexico to address Mexico’s shortfalls of water deliveries is another example of President Trump delivering for the American people. This is a win for American farmers and ranchers, and we appreciate President @Claudiashein's consistent… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 3, 2026

Rubio calificó el acuerdo como “una victoria para los agricultores y ganaderos estadounidenses” y destacó que representa un logro de la administración del presidente Donald Trump.

Además, reconoció los “constantes esfuerzos” de la presidenta Claudia Sheinbaum para cumplir con las responsabilidades de México bajo el tratado.

Posición mexicana: soberanía y prioridades nacionales

El comunicado conjunto emitido por las secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura, Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no detalla explícitamente la cifra de 350,000 acres-pies, pero confirma la disposición de México a garantizar una cantidad mínima anual convenida, ajustada a las condiciones hidrológicas de la cuenca.

El gobierno mexicano enfatizó que el acuerdo resulta de un trabajo técnico y político sostenido, con pleno respeto a la soberanía de ambos países.

COMUNICADO CONJUNTO. "México y Estados Unidos acuerdan un plan técnico para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo conforme al Tratado de 1944".https://t.co/a2TwgYFmOa pic.twitter.com/xdaDnVyMMu — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 3, 2026

Se prioriza el abastecimiento para consumo humano y la producción agrícola en territorio nacional, asegurando el derecho humano al agua y a la alimentación.

“El acuerdo alcanzado permite fortalecer la gestión ordenada del recurso hídrico en la cuenca del Río Bravo y avanzar hacia una planeación de mayor previsibilidad y responsabilidad compartida frente a los efectos de la sequía, incorporando infraestructura y acciones de adaptación de largo plazo”, señala el comunicado oficial.

México reafirmó su compromiso con el Tratado de Aguas de 1944 como instrumento que salvaguarda los intereses nacionales y protege las actividades productivas y agrícolas en el país.

