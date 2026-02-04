Podcast
Nacional

Detienen en Tlaxcala a exalcalde prófugo de Cuautempan

Gerardo Cortés Caballero, exalcalde de Cuautempan, fue detenido en Tlaxcala tras más de un año prófugo, acusado de extorsión agravada y otros delitos

  • 04
  • Febrero
    2026

Gerardo Cortés Caballero, alcalde con licencia de Cuautempan, Puebla, fue detenido tras permanecer más de un año prófugo de la justicia, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

La captura del exfuncionario se realizó en el estado de Tlaxcala, específicamente en la colonia Mirasol, como resultado de labores de investigación que permitieron ubicar su paradero.

De acuerdo con la denuncia, Cortés Caballero es señalado por el delito de extorsión agravada, cometido en octubre de 2024. Según los señalamientos, el entonces alcalde citó a la víctima en un domicilio particular, donde la habría amenazado con un arma de fuego en presencia de otros funcionarios del Ayuntamiento de Cuautempan.

HAVHaJ1XEAAq0pk.png

Presuntamente, exigió la entrega de una camioneta y 300 mil pesos en efectivo, bajo la amenaza de causar daño a la familia de la víctima.

La víctima declaró que fue obligada a firmar un contrato de compraventa para simular la venta de la unidad por 450 mil pesos. Días después, habría sido llevada a la casa del alcalde, donde nuevamente fue amenazada y forzada a entregar otra camioneta, además de firmar un segundo contrato por 550 mil pesos.

Huida y detención

Tras la presentación de la denuncia, Gerardo Cortés Caballero solicitó licencia al cargo y se dio a la fuga. Las investigaciones permitieron su localización en Tlaxcala, donde finalmente fue detenido.

El exalcalde fue trasladado a Puebla, donde quedó a disposición de un juez de Control.

Además de la extorsión agravada, el exedil es investigado por presuntos delitos de narcomenudeo, cobro de piso a comerciantes, secuestro y portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.


Comentarios

