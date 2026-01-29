Logra Conagua 90% de remediación de tiradero ilegal en El Barro

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Organismo de Cuenca Río Bravo (OCRB), intervino de manera inmediata en el arroyo El Barro tras detectar el depósito irregular de materiales de construcción que ponían en riesgo el cauce federal.

Tras una inspección técnica en la zona conocida como Ojo de Agua de los Muleros, las autoridades federales confirmaron la invasión de aproximadamente 10 metros lineales de la margen derecha del arroyo con tierra y desechos.

“Durante la inspección realizada por personal técnico de este Organismo de Cuenca, se detectó la presencia de depósitos irregulares de material de desecho de construcción y tierra en un tramo aproximado de 10 metros lineales sobre la margen derecha del cauce, con afectación a riberas y taludes, así como riesgo de incorporación directa del material al lecho del afluente. Como autoridad administrativa en materia de aguas”, informó a través de un comunicado.

Conagua se suma, luego de que El Horizonte dio a conocer que camiones depositaron toneladas de ese material en las riberas, taludes y lecho del embalse. Funcionarios de la Dirección de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal, de Santiago y de la División Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado fueron, por separado, al lugar donde impusieron sellos de clausura, aseguraron máquinas y anunciaron multas.

Ante el riesgo de que el material se incorporara al lecho del afluente y afectara la capacidad hidráulica, la Conagua coordinó esfuerzos con la Dirección de Ecología de Santiago y la Policía Metropolitana de Investigación Municipal.

Además de los trabajos de limpieza, la Conagua informó que mantiene una supervisión directa en el sitio para garantizar la estabilización total del área. Paralelamente, el Organismo de Cuenca ha iniciado el proceso administrativo para el deslinde de responsabilidades, conforme a la Ley de Aguas Nacionales, contra quienes resulten responsables de este ecocidio.

La autoridad federal instó a la ciudadanía a seguir reportando invasiones o depósitos ilegales en zonas federales para actuar con la inmediatez que exige la protección de los recursos hídricos del estado.

“La Conagua mantiene la supervisión directa de las acciones hasta lograr la remoción total del material y la estabilización del área intervenida, además de dar seguimiento para el deslinde de responsabilidades conforme a la normatividad vigente”, indicó.

Resultados del operativo

Los avances del operativo implementado por Conagua arrojan los siguientes datos clave:

Volumen afectado: Se estimaron cerca de 30 metros cúbicos de material depositado indebidamente.

Estatus de limpieza: Al corte de este 29 de enero, las labores de retiro y extracción reportan un avance del 90%.

Daños identificados: Afectación directa en riberas y taludes del cauce.

