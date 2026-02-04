Iglesia católica suiza refuerza filtros para prevenir abusos

La Iglesia católica en Suiza puso en marcha un proyecto piloto para prevenir abusos sexuales, luego de que un estudio de la Universidad de Zúrich documentara mil 2 casos, de los cuales 74% correspondieron a menores de edad, desde mediados del siglo XX.

Las medidas forman parte de una estrategia para fortalecer los procesos de selección y acompañamiento de quienes buscan integrarse al ministerio sacerdotal y a labores pastorales.

En marzo de 2025, los obispos suizos introdujeron una evaluación psicológica obligatoria para candidatos al sacerdocio y para futuros agentes pastorales laicos, colaboradores de la Iglesia con formación teológica.

Entre abril y diciembre del año pasado, se realizaron 72 evaluaciones en todas las diócesis del país, como parte de este programa piloto.

De acuerdo con un comunicado conjunto de la Conferencia Episcopal Suiza, la Conferencia Central Católica Romana de Suiza y la Conferencia de Institutos de Vida Consagrada, en algunos casos se decidió cesar la colaboración con personas cuyos perfiles no fueron considerados adecuados.

Estas decisiones se tomaron con base en las recomendaciones de expertos externos.

Cuatro etapas de evaluación

El proceso de evaluación consta de cuatro fases: un test psicológico, una entrevista basada en competencias, una evaluación clínico médico-legal y una entrevista final con responsables diocesanos, sustentada en los resultados previos.

Las tres primeras etapas son realizadas por especialistas externos reconocidos, y las pruebas fueron diseñadas por la unidad de Investigación y Desarrollo de la Oficina de Ejecución Judicial y Reinserción del cantón de Zúrich.

En total, 10 especialistas en psicología, psiquiatría legal y recursos humanos colaboraron en el desarrollo del programa. Algunos candidatos calificaron las evaluaciones como “fastidiosas” o “muy agotadoras”, aunque la mayoría las consideró importantes y pertinentes.

Comentarios