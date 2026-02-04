México y EUA acuerdan plan sobre minerales críticos

Estados Unidos y México anunciaron este miércoles el primer plan de acción bilateral para coordinar políticas comerciales relacionadas con los minerales críticos, insumos considerados estratégicos para la fabricación de productos tecnológicos.

El acuerdo fue sellado durante una reunión en Washington entre el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard.

Greer señaló en un comunicado que el plan representa “un paso importante” para fortalecer la relación bilateral, especialmente ante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para 2026.

El funcionario destacó que el acuerdo refleja el compromiso de ambos países para atender las distorsiones del mercado global que han dejado vulnerables las cadenas de suministro de minerales críticos en América del Norte.

El plan de acción permitirá identificar minerales críticos de interés común y explorar la posibilidad de establecer precios mínimos para su importación a través de la frontera compartida.

Entre estos minerales se encuentran el aluminio, litio y zinc, insumos clave para la producción de semiconductores, baterías de última generación y diversos productos tecnológicos considerados estratégicos para la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos.

Contexto internacional

El anuncio se dio un día después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos realizara una cumbre ministerial sobre minerales críticos, con la participación de representantes de 55 países, incluido el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente.

Durante el encuentro, el vicepresidente estadounidense JD Vance propuso la creación de un bloque comercial para reducir la dependencia y el dominio de China en el mercado global de estos minerales.

