Nacional

Llama a revisar más de 350 automóviles Seat por fallas mecánicas

Al ser activada, la airbag desprenden fragmentos del generador de gas frontal del lado del acompañante, derivado del deterioro del agente propulsor

  • 04
  • Febrero
    2026

Este miércoles, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llamó a revisar más de 350 automóviles Seat modelo Exeo año 2011, por fallas mecánicas.

En un comunicado, el organismo encargado de defender los derechos de los consumidores compartió el llamado de esta empresa automotriz, en el que alertaron de los fallos que presentan las 356 unidades.

profeco-seat-falla-mecanica-automoviles.jpg

Al ser activada, la airbag desprenden fragmentos del generador de gas frontal del lado del acompañante, derivado del deterioro del agente propulsor, lo que provoca lesiones a los ocupantes del vehículo.

“Como contramedida, la automotriz sustituirá el generador de gas, sin costo para los consumidores”, apuntó el organismo.

Sugirieron contactar distribuidores autorizados

Seat pidió a las personas interesadas detalles sobre el mecanismo. En caso de tener dudas, sugirieron acudir a los distribuidores autorizados, enviar correo o llamar a los números telefónicos oficiales.

La empresa automotriz contactará a las y los propietarios vía correo postal y hará de su conocimiento el llamado en su sitio oficial http://www.seat.mx/

Esta campaña concluirá el 27 de agosto de 2026.

Comentarios

