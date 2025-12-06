Podcast
Nacional

Sheinbaum presume avances en obras, recuperación de Pemex y CFE

Sheinbaum destaca que la honestidad en el gobierno permitió recuperar obra pública, energéticas y trenes, además de impulsar proyectos de agua y energía

  • 06
  • Diciembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la honestidad en el gobierno ha permitido recuperar la obra pública y destinar más recursos “con amor al pueblo y a la patria”.

Subrayó como logros centrales la recuperación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Regreso de trenes de pasajeros

Sheinbaum señaló que, a diferencia del periodo neoliberal, la transformación ha impulsado nuevamente los trenes de pasajeros.

“Nuestro objetivo es conectar nuevamente del norte hasta el sur del país por tren”, aseguró.

Proyectos estratégicos de agua

La mandataria informó que están en marcha 17 proyectos estratégicos de agua y agradeció al Congreso la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales.

Dijo que esa legislación reconoce el agua como recurso natural de la nación y como un derecho humano, evitando el acaparamiento privado.

Modernización de caminos y nuevas obras

Sheinbaum destacó que continúa la modernización de caminos artesanales y adelantó que en 2026 se intensificará la repavimentación de carreteras en todo el país.

Impulso a Pemex, CFE y nuevas plantas

La presidenta reiteró la recuperación de Pemex y CFE como empresas de la nación. Anunció que el próximo año iniciará la construcción de cinco plantas de ciclo combinado y varias fuentes renovables de energía.

Durante su discurso, el público respondió coreando “¡Es un honor estar con Claudia hoy!”, mientras la mandataria agradecía los aplausos.


