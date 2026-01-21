Atrae la Suprema Corte amparos de Mario Aburto

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se hará cargo de revisar dos amparos relacionados con Mario Aburto, sentenciado por el homicidio de Luis Donaldo Colosio.

El fondo del asunto que ahora está en manos de los ministros está relacionado con una pelea legal que viene desde 2024. En aquel entonces, se dijo que la condena de 45 años contra Aburto estuvo mal calculada porque se usó una ley federal.

Según ese argumento, como Luis Donaldo Colosio era candidato y no un funcionario público cuando ocurrió el magnicidio, se debió usar el código penal de Baja California de 1994, donde la pena máxima era de solo 30 años. De haberse mantenido ese criterio, Aburto habría podido quedar libre hace meses, según los argumentos de la defensa.

El pleno determinó ejercer su facultad de atracción de dos amparos con una votación de seis a favor y dos en contra, sin contar con la participación de la ministra Sara Irene Hererías, que se declaró impedida para participar en la discusión. Yasmín Esquivel Mossa e Irving Espinosa Betanzos fueron los que estuvieron en contra de la atracción.

La ministra Sara Irene Herrerías Guerra solicitó que la declararan impedida, pues explicó que, durante casi nueve años, estuvo a cargo de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado que indagó el caso Colosio, y para asegurar que la decisión sea totalmente imparcial, solicitó hacerse a un lado. Por unanimidad, el impedimento fue aceptado.

Ahora que la Corte se hará cargo del caso, el tribunal que lo tenía antes deberá enviar el expediente. El objetivo de los ministros no es solo decidir sobre la libertad de Aburto, sino poner orden y fijar una regla clara sobre cómo deben protegerse los derechos tanto del sentenciado como de la familia Colosio en un caso de esta magnitud.

