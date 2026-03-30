Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
t6hr4ebt6_e059632e9c
Nacional

Mons. Rogelio Cabrera López se integra al Dicasterio del Vaticano

El papa León XIV designó al arzobispo Rogelio Cabrera López como miembro del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral hasta los 80 años

  • 30
  • Marzo
    2026

En un movimiento que resalta la influencia de la Iglesia mexicana en el Vaticano, el papa León XIV ha nombrado a Mons. Rogelio Cabrera López como miembro del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, uno de los organismos más activos de la Santa Sede en temas de justicia social, salud, migración y cuidado del medio ambiente.

La designación tendrá vigencia hasta los 80 años del arzobispo, conforme a las normas de la Curia Romana.

El nombramiento fue comunicado mediante una carta firmada por el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede, con fecha del 12 de febrero de 2026. En ella se establece:

"Ha nombrado del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral hasta los ochenta años de edad al Excelentísimo y Reverendísimo Señor Rogelio Cabrera López. Dese noticia de esto al mismo Excelentísimo Señor Cabrera López, para que oportunamente se cerciore de esto y actúe en consecuencia."

WhatsApp Image 2026-03-30 at 07.58.46.jpeg

La Arquidiócesis de Monterrey difundió la noticia a través de sus canales oficiales, destacando la relevancia de esta designación para la Iglesia mexicana.

Funciones en el dicasterio

Creado en 2016 por el papa Francisco, el Dicasterio agrupa las competencias de los antiguos consejos pontificios de Justicia y Paz, Cor Unum, Pastoral de los Migrantes e Itinerantes, y Pastoral de los Agentes Sanitarios.

Durante el pontificado de León XIV, el organismo mantiene un papel central en la elaboración de lineamientos sobre cambios climáticos, pobreza, trata de personas, refugiados y desarrollo económico con enfoque humano.

Como miembro del dicasterio, Mons. Cabrera López participará en reuniones plenarias y será consultado para dictámenes sobre asuntos de su competencia, aportando su experiencia pastoral desde una de las arquidiócesis más grandes e influyentes de México.

Trayectoria del arzobispo

Nacido en Guanajuato en 1951, Rogelio Cabrera López fue ordenado sacerdote en 1992 y consagrado obispo en 2001. Ha servido como obispo de Tapachula, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez y, desde 2012, como arzobispo de Monterrey.

Dentro de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ha presidido la Comisión Episcopal de Pastoral Social, área estrechamente vinculada con las funciones del dicasterio.

4th5t6gh.JPG

Analistas vaticanistas consideran su nombramiento como un gesto del Papa León XIV hacia la Iglesia mexicana, que enfrenta retos complejos en materia de migración, violencia y desigualdad.

La carta oficial subraya que Mons. Cabrera López ocupará el cargo hasta cumplir los 80 años, límite habitual en la Curia Romana salvo decisión especial del Pontífice.

Con 75 años actualmente, podría ejercer esta responsabilidad durante dos décadas, consolidando la presencia latinoamericana en los órganos de decisión del Vaticano.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_31_at_7_31_13_PM_c5e1f65619
Descarta Semarnat contaminación en costas de Veracruz
playas_mexico_cfc5fda476
Cofepris avala playas en México; 99.6% son aptas para vacacionar
2dcfe5466b00c6c6a20c1856e0b83c7120cf4dfew_684f5409de
El buque Elcano arriba a Veracruz y refuerza lazos navales
publicidad

Últimas Noticias

bolivia_irak_f19343c7c4
Sigue aquí el minuto a minuto del juego Irak vs. Bolivia
nl_waldo_0c1d141f63
Defiende Waldo Fernández al T-MEC ante presiones de EUA
IMG_8766_a5004dd3ff
Refuerza Escobedo coordinación metropolitana con primer biatlón
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_4_fab45bf706
Cientos de familias disfrutan de 'La Playita de García'
nl_trinitas_jpg_a41122cf56
Enfrenta NL auge de fraudes financieros y denuncias récord
gabinete_tamaulipas_c91dd31c54
Nombran a Luis Cantú como subsecretario de Desarrollo Sostenible
publicidad
×