Mons. Rogelio Cabrera López se integra al Dicasterio del Vaticano

En un movimiento que resalta la influencia de la Iglesia mexicana en el Vaticano, el papa León XIV ha nombrado a Mons. Rogelio Cabrera López como miembro del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, uno de los organismos más activos de la Santa Sede en temas de justicia social, salud, migración y cuidado del medio ambiente.

La designación tendrá vigencia hasta los 80 años del arzobispo, conforme a las normas de la Curia Romana.

El nombramiento fue comunicado mediante una carta firmada por el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede, con fecha del 12 de febrero de 2026. En ella se establece:

"Ha nombrado del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral hasta los ochenta años de edad al Excelentísimo y Reverendísimo Señor Rogelio Cabrera López. Dese noticia de esto al mismo Excelentísimo Señor Cabrera López, para que oportunamente se cerciore de esto y actúe en consecuencia."

La Arquidiócesis de Monterrey difundió la noticia a través de sus canales oficiales, destacando la relevancia de esta designación para la Iglesia mexicana.

Funciones en el dicasterio

Creado en 2016 por el papa Francisco, el Dicasterio agrupa las competencias de los antiguos consejos pontificios de Justicia y Paz, Cor Unum, Pastoral de los Migrantes e Itinerantes, y Pastoral de los Agentes Sanitarios.

Durante el pontificado de León XIV, el organismo mantiene un papel central en la elaboración de lineamientos sobre cambios climáticos, pobreza, trata de personas, refugiados y desarrollo económico con enfoque humano.

Como miembro del dicasterio, Mons. Cabrera López participará en reuniones plenarias y será consultado para dictámenes sobre asuntos de su competencia, aportando su experiencia pastoral desde una de las arquidiócesis más grandes e influyentes de México.

Trayectoria del arzobispo

Nacido en Guanajuato en 1951, Rogelio Cabrera López fue ordenado sacerdote en 1992 y consagrado obispo en 2001. Ha servido como obispo de Tapachula, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez y, desde 2012, como arzobispo de Monterrey.

Dentro de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ha presidido la Comisión Episcopal de Pastoral Social, área estrechamente vinculada con las funciones del dicasterio.

Analistas vaticanistas consideran su nombramiento como un gesto del Papa León XIV hacia la Iglesia mexicana, que enfrenta retos complejos en materia de migración, violencia y desigualdad.

La carta oficial subraya que Mons. Cabrera López ocupará el cargo hasta cumplir los 80 años, límite habitual en la Curia Romana salvo decisión especial del Pontífice.

Con 75 años actualmente, podría ejercer esta responsabilidad durante dos décadas, consolidando la presencia latinoamericana en los órganos de decisión del Vaticano.

Comentarios