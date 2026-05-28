Avalan reforma que evite candidatos ligados al crimen organizado

La Cámara de Diputados aprobó este jueves la reforma para la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para analizar el riesgo sobre candidatos que presuntamente cuenten con vínculos con el crimen organizado.

En la sesión extraordinaria, el pleno aprobó con 316 votos a favor, 123 en contra y cero abstenciones la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas con el fin de coordinar instancias en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera en el inicio del proceso electoral de 2027.

#ÚltimaHora | #Nacional



Con 316 votos a favor y 123 en contra, la Cámara de @Mx_Diputados aprobó en lo general, el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de integridad en… pic.twitter.com/sY2Exlxkrf — Punto de Referencia (@MXReferencia) May 28, 2026

La finalidad de esta comisión será recibir de los partidos políticos o de las personas que aspiren a una candidatura independiente los listados de personas que pretendan postularse a un cargo popular y analizar el riesgo de su postuación.

Estos partidos políticos determinarán la procedencia o no del registro de las personas evaluadas como candidatas por ese instituto político.

En caso de que se encuentre información sobre posibles vínculos con organizaciones delictivas, se deberá remitir a las autoridades correspondientes.

Las instancias encargadas de establecer metodología y criterios aplicables para llevar a cabo sus evaluaciones de riesgo serán la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Sheinbaum busca impedir candidaturas ligadas al crimen organizado

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, con el objetivo de detectar posibles vínculos entre aspirantes y la delincuencia organizada.

La propuesta fue presentada este jueves por Luisa María Alcalde, consejera jurídica durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aquí te presentamos la nota completa: Sheinbaum busca impedir candidaturas ligadas al crimen organizado

Comentarios