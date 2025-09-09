Muere capitán de navío de la Marina durante práctica de tiro

La Secretaría de Marina (Semar) informó este martes del fallecimiento del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga durante un ejercicio de práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora.

A través de un mensaje en su cuenta de X, la institución expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares del elemento, quien se desempeñaba como capitán en el puerto de Manzanillo.

La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real y extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos, asegurando que se les otorgará… — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 9, 2025

Este caso se suma al registrado el lunes en Altamira, Tamaulipas, donde fue encontrado sin vida el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria. Fuentes confirmaron que se trató de un suicidio.

Versiones señalan a Pérez Ramírez como presunto implicado en una red de contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, en la que también estaría involucrado el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, y quien ya fue vinculado a proceso.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que como parte de la investigación se detuvo a 14 personas, entre ellas marinos en activo y en retiro, exfuncionarios aduaneros y empresarios.

Estas acciones derivaron del decomiso de 10 millones de litros de hidrocarburo ilegal en marzo en Tamaulipas.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que no hay certeza sobre la implicación del capitán Pérez Ramírez en el caso, y reiteró su compromiso de aplicar una política de “cero impunidad” en los hechos delictivos.

Las investigaciones en torno a la red de contrabando y las recientes muertes de elementos de la Semar mantienen bajo tensión a la institución naval.

