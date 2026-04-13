Vinculan Hernán ‘N’ por peculado en agravio a patrimonio público

La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que obtuvo la vinculación a proceso en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, por su probable responsabilidad en el delito de peculado en agravio del patrimonio público.

De acuerdo con la autoridad, un juez de control determinó iniciar el proceso penal tras considerar que existen elementos suficientes presentados por el Ministerio Público para acreditar la posible participación del imputado en los hechos.

Prisión preventiva y plazo de investigación

Como parte de las medidas cautelares, el juez ratificó la prisión preventiva justificada, por lo que Bermúdez Requena permanecerá en reclusión mientras avanza el proceso.

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Asimismo, se estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, el cual concluirá el próximo 12 de agosto de 2026.

El delito de peculado, previsto en el artículo 243 del Código Penal, contempla sanciones que pueden ir de dos a 14 años de prisión, además de multas e inhabilitación para ejercer cargos públicos, dependiendo del monto y las circunstancias del caso.

Antecedentes del caso

La orden de aprehensión fue cumplimentada el pasado 7 de abril de 2026. Bermúdez Requena, también conocido como “El Comandante H”, ha sido señalado por autoridades como presunto líder del grupo delictivo “La Barredora”.

Investigaciones federales lo vinculan con actividades ilícitas relacionadas con el robo de combustible y extorsión, además de presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

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El exfuncionario ya había sido previamente vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, en un caso que derivó en múltiples órdenes de aprehensión contra otros implicados.

De funcionario a imputado

Bermúdez Requena asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad en Tabasco en diciembre de 2019, durante la administración estatal de Adán Augusto López Hernández, tras la renuncia de su antecesor.

Posteriormente, fue detenido en septiembre de 2025 en Paraguay y trasladado a México, donde actualmente se encuentra recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.

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La Fiscalía estatal reiteró que el proceso se lleva a cabo con apego a la legalidad y recordó que, conforme al marco jurídico vigente, el imputado se presume inocente hasta que exista una sentencia firme emitida por la autoridad judicial.

El caso se mantiene como uno de los más relevantes en Tabasco por la presunta implicación de un exalto funcionario en delitos relacionados con el uso indebido de recursos públicos.

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