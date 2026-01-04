Más personas fallecidas en accidentes carreteros

Tres personas sin vida, entre ellos dos niños, y 11 lesionados, dejó como saldo un accidente carretero en el kilómetro 124 de la carretera Victoria–Matamoros, a la altura de La Coma, en el municipio de Jiménez, Tamaulipas; dos menores fueron trasladados de emergencia al hospital de San Fernando.

En el accidente participaron dos camionetas y dos vehículos compactos, dos con volcadura, arrojando 11 personas lesionadas, algunas en estado grave.

Con este saldo, suman 15 personas fallecidas en las carreteras que convergen a la capital de Tamaulipas, en las últimas horas.

Al sitio del accidente acudieron ambulancias del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) de San Fernando y Jiménez.





