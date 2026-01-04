Podcast
Tamaulipas

Más personas fallecidas en accidentes carreteros

Un accidente en la carretera Victoria–Matamoros donde participaron dos camionetas y dos vehículos compactos dejó como saldo tres muertos y 11 lesionados

Tres personas sin vida, entre ellos dos niños, y 11 lesionados, dejó como saldo un accidente carretero en el kilómetro 124 de la carretera Victoria–Matamoros, a la altura de La Coma, en el municipio de Jiménez, Tamaulipas; dos menores fueron trasladados de emergencia al hospital de San Fernando. 

En el accidente participaron dos camionetas y dos vehículos compactos, dos con volcadura, arrojando 11 personas lesionadas, algunas en estado grave. 

Con este saldo, suman 15 personas fallecidas en las carreteras que convergen a la capital de Tamaulipas, en las últimas horas. 

Al sitio del accidente acudieron ambulancias del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) de San Fernando y Jiménez.

