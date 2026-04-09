Choca microbús en Ciudad Victoria; hay 15 lesionados

Un fuerte accidente se registró en la prolongación del Boulevard Praxedis Balboa, donde una unidad del transporte público de la ruta IMSS-UAT-Parque Bicentenario se impactó contra una palmera, dejando como saldo 15 personas lesionadas.

Según reportes preliminares, el microbús circulaba de poniente a oriente con dirección a la Torre Bicentenario. Al llegar a la altura del puente de la colonia Moderna, el conductor perdió el control de la unidad, presuntamente por una falla en el sistema de frenos, lo que derivó en el choque frontal contra el camellón central.

Exceso de velocidad habría agravado el impacto

De acuerdo con testimonios de pasajeros y testigos, además del posible desperfecto mecánico, el operador manejaba a alta velocidad, lo que incrementó la magnitud del accidente.

Atención a lesionados en el lugar

Elementos de Tránsito Local y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) acudieron de inmediato para atender la emergencia y brindar los primeros auxilios a los afectados.

Entre los 15 lesionados se encontraban cuatro menores de edad. Tras una valoración inicial, las autoridades informaron que cuatro personas fueron trasladadas a un hospital para descartar fracturas y recibir atención especializada.

Peritajes y retiro de la unidad

La zona fue acordonada por autoridades viales mientras se realizaban los peritajes correspondientes y se llevaban a cabo las maniobras para retirar el vehículo siniestrado, con el fin de determinar responsabilidades.

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