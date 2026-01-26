Podcast
Internacional

Recaudan más de US$1 millón por enfermero asesinado por ICE

La plataforma responsable se encargó de contactar a uno de los familiares de la víctima, para que administre los fondos

Una campaña implementada por la plataforma GoFundeMe recaudó más de un millón de dólares para apoyar a los familiares de Alex Pretty, el enfermero de 37 años que perdió la vida este sábado a manos de los agentes del ICE en Minnesota.

Organizadores afirmaron que la campaña tiene como objetivo "apoyar a los seres queridos que deja atrás, tanto en sus necesidades inmediatas como a largo plazo", según la agencia EFE.

De acuerdo con la plataforma, el padre de Pretti ya fue contactado con el fin de que administre todos los recursos recaudados.

Segundo homicidio en manos de agentes del ICE

Este es el segundo incidente en menos de tres semanas que involucra a agentes federales de inmigración en esta ciudad. Recordemos que la primera fue Renee Good, quien perdió la vida el pasado 7 de enero durante otro operativo.

Te recomendamos: FBI impide a Minnesota investigar sobre muerte de Renee Good

Ambos hechos han generado una creciente indignación pública y protestas en distintos puntos de Estados Unidos. 

Trump se basará en indagatorias para deslinde de responsabilidades

El presidente Donald Trump se negó a decir si el agente federal que disparó contra Alex Pretti, actúo de forma correcta este fin de semana. 

Aseguró que el Gobierno de los Estados Unidos revisan el incidente, pero sin descartar que la misma víctima fuera la responsable.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, exigió que los agentes federales salgan del estado, calificando la situación como inaceptable y demandando que el estado lidere la investigación.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump evita avalar a agente que mató a Alex Pretti en Minneapolis


